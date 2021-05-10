英國擴大阿斯利康疫苗接種年齡限制範圍，韓國維持現有的未滿30歲接種年齡限制. May. 10, 2021 07:18. by 金素英記者 ksy@donga.com. 圍繞新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗的接種年齡，部分國家做出了不同的決定。首先，韓國決定維持對未滿30歲的人除接種之外的現有方針。 防疫當局相關人士9日表示：“在最近召開的疫苗咨詢團會議上，一致認爲現在不是討論改變阿斯利康疫苗接種年齡的時候”，“國內沒有出現罕見的血栓症病例申報是最大的原因。” 防疫當局之所以研究改變阿斯利康的接種年齡，是因爲部分國家接連更改了標准。此前，英國疫苗接種免疫共同委員會(JCVI)6日(以下均爲當地時間)表示，“建議18~39歲的成年人接種替代阿斯利康的其他疫苗。”英國和韓國一樣，只限制了未滿30歲的人群接種阿斯利康。韓國也參考了英國的決定，將阿斯利康疫苗的接種限制年齡定爲未滿30歲。但現在英國政府卻將這一標准改爲“未滿40歲”。因此，接種對象數量將會減少。 德國則相反，廢除了阿斯利康疫苗的接種年齡限制。據《路透社》報道，德國允許所有成年人接種阿斯利康疫苗。在此之前，限制未滿60歲的人接種阿斯利康疫苗。德國衛生部長延斯•舒潘表示：“此次措施將加快德國的新冠肺炎疫苗接種速度。” 另外，韓國國內將從10日開始預約283.8萬名65~69歲人群(1952~1956年出生)的阿斯利康疫苗接種。通過網站等，在社區醫院等委托醫療機構中就近進行預約即可。對在線預約不熟悉的高齡層可以通過疾病管理廳(1339)和各地方自治團體呼叫中心(地區編號+120)進行預約。即使拿著身份證和本人名義的手機前往居民中心，也能得到幫助。接種將從27日開始。從13日開始，60~64歲人群(1957~1961年生)的接種預約將正式啓動。

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