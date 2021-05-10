“統一與溝通的政治”……前副總理李漢東逝世. May. 10, 2021 07:18. by 姜炅石 coolup@donga.com. 在韓國現代政治史上追求執政黨和在野黨、保守與進步之間的溝通與統一的前國務總理李漢東（照片）8日因宿疾逝世。享年87歲。 故人1934年出生於京畿抱川郡，從景福高中畢業後，進入了首爾大學法學院。1958年在軍隊服役期間通過司法考試後，他以“漢城地方法院法官”的身份開始法律界人士之路，後來又轉到檢察機關，先後擔任漢城地方檢察廳特查一部部長和刑事一部部長。 故人1981年在抱川當選第11屆國會議員後進入國會，直到第16屆為止連續6次當選國會議員。他曾在盧泰愚政府擔任過內務部長，同時還擔任了執政黨的“三要職”——院內總務（現院內代表）、事務總長、政策委員會議長。雖然他重視執政黨和在野黨的對話和妥協，但一到做決定的時候，就會果斷做出決定，獲得了“一刀”的稱號。 故人1999年擔任自由民主聯合總裁，為前總統金大中、前總理金鐘泌和朴泰俊的“DJP聯合”做出了貢獻，並於2000年6月擔任總理。他是憲政史上第一位通過國會人事聽證會的總理。 故人正如“海不讓水（海洋不拒絕任何河流匯入）”的座右銘一樣，強調了團結與對話政治。故人是韓國現代政治史上的巨人，他在2018年出版的回憶錄《政治是重業》中說：“政治人不是隨便為個人榮華或利益而從事的職業”，“對犧牲自己、拯救國家和國民的‘殺身救國’歷史使命意識非常透徹的人成為政治家、執掌國政，才能實現祖國的繁榮和統一，才能守護國民的安寧和幸福。”

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