孫興慜打入“第17粒聯賽進球”，創造單賽季最多進球記錄…與車範根並駕齊驅. May. 10, 2021 07:18. by 兪載泳 elegant@donga.com. 每當“超級Sonny”孫興慜(29歲•托特納姆熱刺隊)進球時，韓國足球的曆史就會發生改變。 8日，孫興慜在英國利茲市的埃蘭路球場舉行的與利茲聯隊的2020~2021賽季英格蘭足球超級聯賽(EPL)第35輪客場比賽中，在上半場第25分鍾啓動得分炮，攻入本賽季各項賽事第22粒進球。至此，孫興慜刷新了2016~2017賽季效力托特納姆熱刺隊的21粒進球，並創下了自己單賽季最多進球紀錄。當然這也是韓國球員的EPL新紀錄。 孫興慜當天接到隊友德利•阿裏的傳球，在一對一面對對方守門員的情況下，冷靜地扳平比分。下半場，他也曾抓住機會與守門員交手，但略顯猶豫的左腳射門擊中了球門邊網。雖然孫興慜取得了進球，但熱刺隊最終以1比3完敗于利茲聯隊，實際上很難獲得給予聯賽前4名的歐洲足球聯盟冠軍聯賽(UCL)入場券。托特納姆熱刺隊以16勝8平11負(積56分)的成績下滑至積分榜第7位。與排在第4位的切爾西隊(積64分)相差甚遠。即使球隊剩下的3場比賽全部獲勝，也只能寄希望于排名靠前球隊犯錯誤，機會十分渺茫。 雖然因球隊的失利而黯然失色，但孫興慜攻入聯賽第17粒進球(聯賽進球單獨排在第3位)，追平了前韓國國家隊主教練車範根1985~1986賽季在德甲勒沃庫森隊創下的韓國球員在歐洲四大聯賽單賽季最多進球記錄。在進攻點方面，他以17粒進球和10次助攻(27分)繼熱刺隊的“死黨”頭牌哈裏•凱恩(21粒進球和13次助攻)之後，排在聯賽第二位。 整個賽季方面，他在英超賽場取得17球10助攻、在歐足聯(UEFA)歐聯杯預選賽及正賽階段取得4球3助攻、聯賽杯1球、英格蘭足總杯4助攻等，共貢獻了39個攻擊點。 對于正在裝飾自己職業生涯的高潮賽季的孫興慜來說，剩下的目標是在剩下的3場聯賽中再次追加進球。只要再進一球，就能超越“車範根”。英國廣播公司(BBC)的解說嘉賓邁克爾•布朗在熱刺隊與利茲隊的比賽後表示，“大家都知道孫興慜在球門前是多麽冷靜。在與利茲聯隊的比賽中孫興慜再次證明了自己是個美麗的‘終結者’。”英國《標准晚報》和《衛報》等媒體也在孫興慜面前加上了“爽快的結尾”、“優秀的終結者”等修飾語。

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