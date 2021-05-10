歐盟領導人：“美國應先解除對疫苗的出口禁令”. May. 10, 2021 07:18. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 歐盟首腦們強調：“相比暫時免除新冠疫苗知識產權，美國應首先解除出口限制。”就是說，對美國總統拜登有關放棄疫苗知識產權的意願表示支持，對解決全球疫苗短缺問題沒有什麽幫助。 歐盟委員會主席範德萊恩當地時間7日在葡萄牙舉行的歐盟領導人視頻會議相關記者會上表示：“單憑暫時免除知識產權，中短期而言，不會生產一支新冠疫苗。希望所有國家都像大量出口疫苗的歐盟一樣，承諾大規模出口疫苗。” 歡迎拜登總統支持放棄知識產權的法國和意大利首腦也提出了相似的主張。法國總統馬克龍表示：“現在迫在眉睫的，不是暫時免除知識產權，而是將疫苗分配到全世界。我們要求美國停止禁止出口疫苗和疫苗原料。”意大利總理德拉吉也表示類似的主張稱：“免除專利不會保障疫苗產量的增加。”美國動用了《國防物資生產法》，決定優先向美國國內供應新冠疫苗和原料、制造裝備等。 世界貿易組織認為，即使就免除新冠疫苗知識產權達成協議，也到實際生產仿制疫苗，仍然需要細致的工程和很多經驗。美國疫苗生產企業莫德納公司的首席執行官史蒂芬•邦塞爾今年2月曾對路透社表示：“沒有一家公司能夠迅速生產出可以滿足世界需求的復雜的類似（similar）疫苗。”

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