令人害怕的外餐…物價上漲率創22個月以來新高. May. 10, 2021 07:18. by 宋忠炫, 黃泰皓 balgun@donga.com,taeho@donga.com. 炸醬面、紫菜包飯、漢堡包等與外餐(餐飲)相關的食品物價時隔1年零10個月之後出現了最大漲幅。這是因爲作爲餐廳食材的農畜産品價格出現暴漲。 據統計廳9日透露，今年4月外餐物價指數爲113.02，比去年同期上漲1.9%。這是自2019年6月(1.9%)以來的最高值。去年，外餐物價上漲率還停留在1%以下，今年1月突破1%後，2月上漲1.3%，3月上漲1.5%，漲幅正在擴大。 各品種的粥的價格上漲7.6%，在統計廳調查的39個餐飲品種中漲幅最高。其次是漢堡包(6.1%)、生魚片(6.0%)、紫菜包飯(4.4%)、炒飯(3.8%)等。相反，披薩(-2.9%)、咖啡(-0.4%)、學校夥食費(-100.0%)等價格卻同比下降。統計廳相關人士表示：“隨著農畜産品等原材料費和租賃費的上漲，外餐費也隨之上漲。” 谷物、肉類、乳制品等主要食品的國際價格也在上漲。據聯合國糧農組織(FAO)和農林畜産食品部透露，4月份世界糧食價格指數環比上漲了1.7%。谷物因擔心收成低迷而上漲1.2%，食用油、香油等油脂類産品受生産減少的影響上漲1.8%。肉類受東亞需求增加的影響，上漲了1.7%。 以外餐項目爲中心，隨著物價大幅上漲，個體戶和消費者的負擔正在加重。在首爾經營餐廳的一位個體戶表示：“食材價格上升，再加上外賣APP費用上升，以及大企業速食食品銷售的影響，經營餐飲業的小工商業者近來很不好過。”

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