《白牛》、《武陵桃源圖》，李健熙收藏品細節公開. May. 08, 2021 07:12. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 國立現代美術館7日公開了已故三星電子會長李健熙的遺屬捐贈的“李健熙收藏品”的詳細項目和展示日程。當天公開的作品中包含李仲燮的《白牛》(1953~1954年)、李象範的《武陵桃源圖》(1922年)、羅蕙錫的《華甯殿芍藥》(1930年代)等多部珍貴作品。 捐贈給國立現代美術館的美術作品共有1488件，由238名韓國近現代美術作家的作品1369件和8名外國近代美術作家的119件組成。種類最多的是繪畫作品，共有412件，此外還有版畫(371分)、韓國畫(296分)、素描(161分)、工藝(136分)、雕刻(104分)等各類作品。 李仲燮的《白牛》，充滿活力地表現象征日本帝國主義強占時期朝鮮人的牛和白色，是李仲燮以牛爲素材畫的油畫連作中作品價值很高的作品。《武陵桃源圖》是李象範25歲時創作的山水畫，此前只知道作品的存在，約100年後才問世。在羅蕙錫的作品中，《華甯殿芍藥》一直被分類爲特別珍稀的作品。金鍾泰的《男孩》(1929年)、白南舜的《樂園》(1937年)、金基昶的《群馬圖》(1955年)等也被認爲是具有很高藝術價值的繪畫作品。外國作品中，巴勃羅•畢加索的112件陶瓷器引人注目。薩爾瓦多•達利、克洛德•莫奈、保羅•高更、馬克•夏卡爾的作品也捐贈了。 國立現代美術館計劃在7月在首爾中區德壽宮館舉行的“韓國美，昨天和今天”展上首次展示李健熙收藏品。正式公開將從8月在首爾鍾路區首爾館舉行的“李健熙收藏品第1部：近代名品(暫定)”展開始，到12月、明年3月爲止，分3部進行。11月在德壽宮館舉行的“樸壽根回顧展”上也將展示此次捐贈品。 國立現代美術館通過李健熙遺屬捐贈的收藏品，具備了1萬件以上的藏品。有評價稱，特別是收藏品的水平有了飛躍性的提高。此前，三星方面于上月28日表示，將向國立現代美術館及國立中央博物館等捐贈李會長的2.3萬多件美術品和遺物等。

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