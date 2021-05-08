比輝瑞方式更易于保管的德國CureVac疫苗即將上市. May. 08, 2021 07:12. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 雖然方式與美國制藥公司輝瑞、莫德納相同，但保管和運輸更加容易的新型冠狀病毒肺炎(COVD-19)疫苗即將上市。 美國《紐約時報》(NYT)6日(當地時間)報道稱，德國制藥公司CureVac最快將于下周公布使用信使核糖核酸(mRNA)的新冠肺炎疫苗的臨床三床結果。目前，mRNA疫苗只在輝瑞和莫德納生産。如果出現CureVac疫苗，這將成爲利用mRNA的第三個新冠肺炎疫苗。 CureVac方面表示，與需要零下70度左右的超低溫條件保管的輝瑞、需要零下20度以下的低溫條件保管的莫德納不同，本公司的疫苗可以在普通冰箱中保管。 美國國際經濟研究所研究員雅各布•基爾克戈爾表示：“如果CureVac疫苗上市，將改變世界疫苗市場的格局。”《紐約時報》報道說：“如果CureVac開發的疫苗上市，並轉交給難以遵守輝瑞或莫德納疫苗的保管標准的發展中國家，將有助于克服新冠病毒肺炎疫情。” CureVac與歐盟(EU)簽訂了4.05億份劑量的疫苗供應合同，目前正在向歐盟申請使用許可，等待結果。

한국어