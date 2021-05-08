擁有疫苗核心技術的德國“無法放棄專利”……開局不順. May. 08, 2021 07:12. by 李恩澤, 金潤鍾 nabi@donga.com,zozo@donga.com. 美國政府為了增加新冠疫苗的供應，公開表明支持放棄疫苗知識產權的意向。僅過一天，歐洲最大強國德國就表示反對。正在生產感染預防率較高的“信使核糖核酸（mRNA方式”疫苗的美國制藥公司輝瑞和莫德納也表示反對稱，放棄知識產權的構想反而會使疫苗供應面臨困境。免除知識產權是需要世界貿易組織成員一致同意的事項，因此預計今後推進過程不會一帆風順。 德國總理安格拉·默克爾當地時間6日就前一天美國總統拜登做出的支持放棄知識產權的發言明確表示反對說：“目前制約疫苗生產的因素不是專利，而是生產力和高質量標準。”同一天，德國政府發言人發表聲明稱：“保護知識產權是創新的源泉，應該在未來繼續保持。”德國企業生物新技術公司與美國輝瑞公司共同開發了疫苗。 投入巨額資本和人力開發疫苗的制藥公司一致表示反對。莫德納首席執行官史蒂芬·邦德納6日在發布第一季度業績時表示：“一分鐘也沒睡覺。放棄專利不會有助於更快更多地提供mRNA疫苗。”輝瑞首席執行官阿爾伯特·布雷拉7日接受《日本經濟新聞》采訪時表示：“（為生產疫苗）放棄知識產權沒有任何意義。反而會使疫苗生產速度緩慢。”

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