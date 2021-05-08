美聯儲警告“資產貶值”……正在加快的泡沫破滅時鐘. May. 08, 2021 07:13. . 美國聯邦儲備委員會（美聯儲）前天發表報告稱：“如果市場的‘風險偏愛現象’消失，資產價格可能會大幅下跌。”前一天，美國證券交易委員會主席蓋利·根斯勒發表了限制個人投資者的超短期投資的方針。美國財政部長珍妮·耶倫表示：“為了防止經濟過熱，利率可能會有所上升。”此後，美國經濟最高層負責人連續三天發出了資產和實體通貨膨脹的警告。 美聯儲金融穩定報告的措辭直接了當。報告說：“高資產價格反映一定程度上國債低收益率（利率），但部分資產的評估價值甚至高於歷史標準。”根斯勒針對引領美國個人投資熱潮的免費股票交易應用程序“羅賓漢”批評說：“把股票投資當作遊戲來進行。”此番言論明顯是為了穩定股市過熱現象。 這一系列舉動暗示，在正式采取對世界經濟造成沖擊的行動之前，美國金融當局已著手進行降溫工作。由於美國迅速推進新冠疫苗接種和經濟復蘇，通貨膨脹的可能性進一步增大，因此市場普遍認為，原計劃在明年年底實施的“縮小海量寬松”和上調利率的時間最快將在年內提前。有預測認為，4月份消費者物價上漲率將超過3%，今年的增長率將自1984年以後首次達到7%左右，可見美國的復蘇勢頭非常明顯。 如果美國經濟改變方向，其他國家央行就不得不為防止資金外流而苦思上調利率。但在韓國，依靠低利率的“挖空錢包”“舉債投資”導致20多歲、30多歲一代擴大股票、虛擬貨幣投資等，資產泡沫進一步擴大。第一季度，購買首爾公寓和寫字樓的人中，20多歲和30多歲的人占37%，住宅“恐慌性購買”現象仍在持續。 如果低利率時代結束，到去年年底已接近國內生產總值規模、超過危險水平的家庭負債將威脅到個人生活。考慮到這一點，韓國政府最近推出了家庭負債對策，但由於新冠疫情和長期持續19年的“僵屍企業”結構調整等措施尚未開始實施。個人、企業和政府都必須要為應對泡沫崩潰時代重新檢查體力。

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