“很想念的RYU”好不容易球棒做出了貢獻. May. 08, 2021 07:13. by 黃奎引 kini@donga.com. “今天柳賢振的控球不是很好，甚至讓人懷疑‘他是我所熟悉的那個投手嗎’。盡管如此，他始終與擊球手進行鬥爭，並負責了5局。得益于此，我們才能取得勝利。這就是柳賢振是好投手的原因。” 多倫多藍鳥隊主教練查理•蒙托約7日在美國加利福尼亞州奧克蘭體育場舉行的與美國職棒大聯盟奧克蘭運動家隊的客場比賽中，在球隊以10比4獲勝後，對首發投手“藍色怪物”柳賢振(34歲)做出了上述評價。登上傷員名單(IL)後時隔11天再次歸隊的柳賢振，在當天5局內被對方擊出6個安打(1個本壘打)和1個四壞球上壘，失掉了4分。賽季平均責任失分也從2.60上升到3.31。但每當關鍵時刻，得益于抓到的6個三振出局，失分沒有再增加。 當王牌選手出現動搖時，只要擊球陣容樹立起氣勢，就能取得勝利。多倫多隊的擊球陣容當天包括2個本壘打在內，共擊出了16個安打，爲柳賢振帶來了勝利。到去年爲止在奧克蘭隊效力6年的多倫多1號擊球手馬庫斯•西米恩(31歲)以6個有效擊球、4支安打(1個本壘打)、3分、1打點的成績引領了球隊的進攻。 柳賢振雖然是善于利用好球區外圍的“邊界投球手”，但當天有很多球都集中投向中路。對此，柳賢振表示，“尋找投球感覺非常重要。可能是因爲有些不平衡，控球能力下降。明天開始我會找原因的”，“並不是因爲受傷的影響。剛開始感到疼痛後，有三天左右有疼痛的感覺，但現在好了。” 按照目前的日程安排，柳賢振將出戰13日在亞特蘭大勇士隊主場特魯伊斯特體育場舉行的Interleague比賽。這意味著，自效力于洛杉矶道奇隊後，柳賢振時隔2年再次進入擊球位。柳賢振笑著說：“我丟失了原來的球棒，重新買了一支。” 原本加拿大球隊多倫多隊將從下月開始離開位于美國佛羅裏達州達尼丁的目前臨時主場TD公園體育場，轉戰去年作爲主場使用的紐約州布法羅薩赫倫球場。去年在該球場平均責任失分2.1的柳賢振表示，“將發揮去年的感覺投球。”

한국어