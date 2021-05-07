“敦促朝鮮克制挑釁、參加無核化談判”……七國集團支持美國新對朝政策. May. 07, 2021 07:24. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 西方七國集團（G7）外長當地時間5日表示支持美國拜登政府的對朝鮮新政策。此舉顯示國際社會支持美國並向朝鮮施壓，要求其重返對話。對於中國，七國集團不僅提出了人權、貿易不公平問題，還發表了關於臺灣海峽的聯合聲明，共同參與了美國對中國的施壓。 七國集團外交、開發部長在4日和5日在英國倫敦舉行會議後發表的聯合聲明中表示：“我們敦促朝鮮克制挑釁，參與明確的無核化目標和外交程序之中。”聲明表示：“我們目前的目標是致力於朝鮮完全、可驗證、不可逆轉地放棄所有非法大規模殺傷性武器和彈道導彈計劃。”聲明還說：“從這種觀點來看，我們歡迎美國做好持續努力的準備，並繼續對此予以支持。” 聯合聲明在這一部分中就核問題使用了“CVIA（complete, Verifiable, Irreversible Abandonment：完全、可驗證、不可逆的廢除）”的用語。這與過去使用“無核化（Denuclearization）”或“廢棄（Dismantlement）”等措辭有所不同。這可能是想避開朝鮮一直以來強烈反對的“CVID”（complete, Verifiable, Irreversible Dismantlement：完全、可驗證、不可逆的廢棄）一詞。 七國部長們就維持對朝制裁的必要性也達成一致。他們在聯合聲明中強調：“只要朝鮮繼續開發非法武器，維持針對於此的制裁十分重要，七國集團將為完全履行聯合國安理會的制裁而合作。”聲明還表示：“將針對朝鮮回避制裁、包括技術特別是船舶轉運行為在內的非法海洋活動采取應對措施。” 聯合聲明特別針對朝鮮人權問題，在個別條款中進行了不同於往年的集中討論。部長們表示：“我們對朝鮮侵犯人權的內容深表憂慮。敦促朝鮮尊重人權，並與聯合國人權相關機構合作。”聲明指出：“朝鮮脆弱的人道主義狀況是朝鮮政權把開發大規模殺傷性武器和彈道導彈而不是國民福利方面放在首位的結果。” 面對國際社會的強烈壓力，朝鮮使用強硬的措辭反對拜登政府的對朝政策，同時也不回應美方接觸朝鮮的試圖。《華盛頓郵報》評論員喬西•羅金當天援引政府高層官員的話說，美國最近試圖同朝鮮聯系，以傳達已完成工作的“經調整的、實用的新對朝政策”，但沒有得到朝鮮的答復。這是拜登政府2月份試圖同朝鮮進行幕後接觸、但朝鮮沒有做出回應後的第二次。 據悉，拜登政府計劃目前暫不任命對朝政策特別代表。 七國部長們在聲明中對中國表示：“建議中國建設性地參與以規則為基礎的國際社會體系。”聲明指出中國“獨斷、高壓的經濟政策和慣例”，並對鎮壓新疆維吾爾族人權、鎮壓香港反體制人士等表示擔憂。僅在中國部分就提出了6項人權和非法通商慣例、網絡活動等問題。聲明還就中國一直尤為反應敏感的臺灣問題強調了臺灣海峽和平與穩定的重要性。聲明還針對中國表示：“我們強烈反對侵害基於國際規範的秩序和可能會使區域內安定局勢惡化、緊張局勢高漲的任何獨斷行動。同時對區域內的軍事化、強壓和威脅深表憂慮。”這是德國、法國等歐洲主要國家首次就臺灣海峽問題同美國站在同一立場上正式表明立場。

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