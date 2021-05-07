Kakao第一季度業績創曆史新高. May. 07, 2021 07:24. by 金聖模 mo@donga.com. 信息技術(IT)企業Kakao以季度爲准，在銷售額和營業利潤方面取得了曆史最佳業績。商務、金融科技、文化産品、移動出行等部門均有增長，拉動了業績。 Kakao方面6日表示，以今年第一季度(1 ~ 3月)合並基准，據統計，銷售額比去年同期增加45%，達到1.2580萬億韓元。同期營業利潤爲1575億韓元，增長79%，當期淨利潤爲2399億韓元，增長200%。但是，營業費用因新招聘規模擴大而增加的人工費、營銷費用擴大等原因，同比增加了41%。 據統計，從各部門來看，包括Kakao Talk聊天工具和在線門戶網站服務(daum)、移動出行、商務、金融等在內的平台部門的銷售額比去年同期增加了51%，達到6688億韓元。其中，Kakao Talk廣告、送禮等組成的Talk Biz的銷售額比前一年增加了61%，達到3615億韓元。新事業部門的銷售額比1年前增加了89%，達到1898億韓元。Kakao移動出行的出租車銷售擴大和Kakao Pay結算交易額及金融服務的擴大産生了影響。 包括遊戲、音樂、網絡漫畫等在內的文化信息領域的銷售額增長了38%，達到5892億韓元。在收費內容、遊戲等方面的交易額全面上升。 雖然取得了曆史最佳業績，但與去年第四季度(10~12月)相比，增長呈現出放緩的趨勢。與前一季度相比，銷售額增長率僅爲2%，營業利潤增長率也只有5%。有分析認爲，得益于因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)激增的非面對面需求的快速增長勢頭可能會有所減弱。 Kakao計劃今後爲加快增長速度，集中精力擴大全球事業。另外，以Kakao Talk頻道爲媒介，年內推出連接創作者和訂閱者的訂閱服務。 Kakao方面表示，“計劃在本月內發行包含可持續經營努力和今後計劃的ESG(環境、社會、支配結構)報告書”，“正在討論Kakao娛樂、Kakao Japan等部分子公司的上市事宜。”

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