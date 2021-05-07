5•18民主化運動最後抗爭采訪，諾曼•索普攝影展舉行. May. 07, 2021 07:24. by 李亨胄 peneye09@donga.com. 生動記錄5•18民主化運動當時，戒嚴軍進入市民軍最後抵抗地前全南道廳後，道廳內慘淡狀況的照片首次對外公開。 文化體育觀光部前全南道廳複原推進團爲迎接5•18民主化運動41周年，將從本月7日到31日在前全南道廳別館2樓舉行特別展。在特別展上，將首次公開前亞洲華爾街日報記者諾曼•索普(74歲)捐贈的5•18相關資料。 生活在美國華盛頓的索普從1977年到1982年擔任亞洲華爾街日報東京、首爾辦事處的記者。公開的資料有索普在1980年5月23日到27日的5天裏采訪5•18現場拍攝的照片和照相機等200多件。照片記錄了5月23日當時的前全南道廳內外風景，24日全南木浦站廣場示威，26日民主守護泛市民動員大會後的街頭遊行等場面。 特別是戒嚴軍進入前全南道廳後的27日，新軍部允許外國媒體采訪後，索普在上午7點半最先進入道廳拍攝了照片。照片中記錄了當時死在前全南道廳的15名市民軍中，市民軍發言人尹祥源烈士等9人的樣子。當時制作並公開了遇難者的位置、姓名、屍體移動場面等視頻。此前，雖然公開了很多抗爭最後一天的27日前全南道廳的外部照片，但幾乎沒有道廳內部照片。 索普還將5•18當時收集的傳單、宣言書捐贈給了韓國政府。他表示：“5•18民主化運動是大韓民國民主化漫長鬥爭的一部分”，“希望更多人了解爲了民主主義開花結果經曆了多少困難”，表明了捐贈宗旨。

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