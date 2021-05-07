洋基隊向接種疫苗的球迷發放免費入場券. May. 07, 2021 07:24. by 黃奎引 kini@donga.com. 曾經有過獻血就能得到職業棒球免費票的時期。現在在美國紐約，只要接種新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗，就可以獲得美國職業棒球大聯盟(MLB)免費入場券。 紐約州州長安德魯•庫莫6日舉行記者會，介紹了將代表紐約的兩支MLB球隊洋基隊和大都會隊的主場用作“揚森”疫苗接種中心的方案。因爲揚森疫苗通過接種一次就能發揮效果，所以可以到希望觀看比賽的球場接種疫苗並觀看比賽。如果接種疫苗，就能得到可以換票的“憑證”，因此也可以在其它日子觀看比賽。 庫莫州長還介紹了根據是否接種疫苗，在MLB球場安排座位的方案。其主要內容就是，結束疫苗接種的這些人無需“保持社交距離”，可以坐在自己想要的位置上。在該區域，未滿16周歲、不能接種疫苗的小粉絲也可以入場。但是，即使接種完畢，也不能在球場內摘掉口罩。沒有接種疫苗的這些人須在占全部觀衆席三分之一的其他區域，在保持社交距離的情況下觀看比賽。

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