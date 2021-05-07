“支持免除疫苗的知識產權”……展現美國領導能力的機會. May. 07, 2021 07:25. . 美國總統拜登昨天表示，支持世界貿易組織免除新冠疫苗的知識產權。此後，美國貿易代表辦公室也發表了同樣內容的聲明。這是根據印度和南非等100多個發展中國家為生產仿制藥提出的暫時豁免知識產權保護的提案做出的決定。世界衛生組織總幹事譚德塞表示歡迎說：“美國的決定是在與新冠的戰鬥中具有裏程碑意義的瞬間。” 美國當天公布的消息對於像韓國一樣飽受疫苗短缺之苦的國家來說，猶如及時雨。全世界70%的人口要想接種疫苗，需要110億次（以兩次接種為準）疫苗。但是疫苗生產在部分發達國家有限制地進行，無法滿足需求，再加上貨量集中在發達國家，占世界人口80%的發展中國家確保的疫苗還不到總量的三分之一。因此，即將完成集體免疫的美國和以色列的新冠患者急劇減少，而接種率僅為一位數的印度每天都有近4000名新冠患者死亡。如果知識產權暫時被免除，疫苗生產量將會增加，疫苗鴻溝也會縮小。 但是很難期待疫苗生產會立即擴大。免除疫苗知識產權是在艾滋病猖獗時才實行的極其特殊的措施，需要世界貿易組織164個成員國的一致同意。即使免除知識產權，投入巨額資金開發疫苗的制藥公司能否充分公開技術還是未知數。韓國政府要發揮外交力量以加快世貿組織的決定速度，同時要給予具有疫苗生產能力的國內制藥公司能夠借此機會成為亞洲疫苗生產中心的支援。與此同時，為了不讓自身投入疫苗生產的制藥公司因免除知識產權而遭受損失，應該制定支援對策。 美國貿易代表辦公室在當天發表的聲明中表示：“已經確保了針對美國國民的疫苗，因此將繼續努力擴大疫苗的制造和供應。”如果發展中國家的疫苗荒問題得不到解決，新冠疫情將在2年後才能結束。美國應主導世貿組織的果斷而迅速的決定，並通過對疫苗不足國家的疫苗出口及支援，為人類盡快克服新冠危機發揮領導能力。

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