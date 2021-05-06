“想要出現第二個《米納裏》，必須有更多的亞洲制作團隊進入美國電影界”. May. 06, 2021 07:12. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 電影《米納裏》的演員尹汝貞在第93屆美國奧斯卡頒獎典禮上獲得了最佳女配角獎。但是，很多亞裔作品仍然在美國得不到認可。為什麽會這樣呢？ 研究電影中種族等不平等問題的美國南加州大學(USC)安娜堡包容政策研究所的創始人、該大學安娜堡言論大學交流系教授史黛西•L•史密斯在接受《東亞日報》的書面采訪時指出，“討論電影的多樣性時，除了美國電影中的亞洲演員比例低於美國國內的亞洲人的比例的‘過少代表性’問題之外，還有對角色的固定觀念等很多方面需要觀察。” 史密斯教授在2016年首次提出了在組建電影的演員及制作團隊時必須包含壹定比例有色人種的“包容特約”概念，並於今年1月發表了分析Netflix作品的多樣性的報告。此前好萊塢為了確保多樣性，出現了增加亞裔演員比重的呼聲，但現在需要超越這壹要求的努力。史密斯教授表示：“帶著固定觀念，正在集中觀察錯誤描寫亞洲角色的部分。” 在《米納裏》中，尹汝貞飾演的奶奶“順子”沒有表現為只為子女犧牲的典型亞洲女性形象，這壹點是成功的要素。這與只知道錢的富人(《摘金奇緣/Crazy Rich Asians》)和書呆子(《嚴肅的男人》)等充滿東方主義的影片不同。電影評論家田贊壹表示：“《米納裏》的競爭作品《鄉下人的悲歌/Hillbilly Elegy》中的奶奶被刻畫成疼愛子女的女性角色，角色有些扁平化。與此相比，順子與美國人想象中的亞洲女性的形象不同，以突出的形象抓住了人們，這壹點很有意義。” 今年的金球獎把《米納裏》列入最佳外語片獎候選名單，而不是最佳影片獎，這引發了種族歧視爭議。2019年，美籍華人導演王子逸執導的講述華裔移民家庭故事的電影《別告訴她/The Farewell》也被金球獎提名為最佳外語片獎候選作品，受到了批評。 學院的步伐也有所變化。獲得最佳影片講等3個獎項的電影《無依之地》的導演克洛伊•趙(趙婷)是中國籍女性。《米納裏》也獲得了最佳影片獎、最佳導演獎等6個部門的提名，展現了美國社會正在接受亞洲文化。史密斯教授表示：“電影反映了我們生活的世界，讓我們反思錯誤之處”，“如果將不同種族的聲音包含在電影中，觀眾就能看到各種故事，甚至可以看到更加改善的世界的面貌。” 怎樣才能出現“第二個《米納裏》”呢？史密斯教授表示：“攝像機那頭的亞洲導演、作家和制作人還不夠”，“擔任創造性角色的亞洲人應該在電影產業中越來越多。”就像黑人與南美出身的制片人制作好萊塢作品時克服偏見壹樣，電影制作團隊的構成必須進行改變。電影評論家鄭智旭表示：“《米納裏》導演鄭•以薩克•李選擇日本動畫電影《妳的名字》作為下壹部作品是包含亞裔認同感的行動”，“應該增加在美國制作體系內活動的亞裔電影人。”

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