得克薩斯騎警隊梁玹種今天以隊史最高齡迎來首發出道戰. May. 06, 2021 07:12. by 李憲宰 uni@donga.com. 即將迎來美國職業棒球大聯盟首發出道戰的得克薩斯騎警隊的梁玹種(33歲•照片)將在球隊歷史上留下新的記錄。 梁玹種將於6日上午8時40分在美國明尼蘇達州明尼阿波利斯的目標球場舉行的與明尼蘇達雙城隊的客場比賽中，作為先發投手出場。得克薩斯隊5日通過比賽筆記本表示：“梁玹種將成為球隊歷史上以先發投手身份出道的最年長的選手。”1988年3月1日出生的梁玹種將在當地時間5日(韓國時間6日)迎來33歲零65天。之前的紀錄是奧斯汀•維文斯德克斯在2017年6月1日創下的32歲零32天。 本賽季僅作為救援投手兩次出場，在8又3分之2局內失2分，平均責任失分2.08，穩定投球的梁玹種因日本投手有原航平受傷而正式首發出場。對方的首發投手也是左手投手路易斯•索普(26歲)，索普在本賽季參加了2場比賽，沒有輸贏，平均責任失分3.60。 梁玹種還創下了今年賽季得克薩斯隊首發投手中首位左手投手的記錄。截止到本賽季5日的比賽，得克薩斯隊在31場比賽中壹次也沒有派出左手首發投手。凱爾•吉布森、阿裏哈拉、邁克•波爾蒂內維奇、韓裔戴恩•德寧、喬丹•萊爾斯等都是右手投手。 得克薩斯俱樂部介紹說，梁玹種在KBO聯賽兩次獲得與美職棒大聯盟賽揚獎分量壹樣的崔東源獎，從2014年開始的7年間年均出場30次，收獲14勝的同時，壹個賽季平均投出了184又三分之壹局。梁玹種在KBO聯賽效力了14個賽季，包括285場首發比賽在內，共參加了317場比賽。

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