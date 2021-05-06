印度法院：“新冠患者缺氧死亡構成種族滅絕罪行”. May. 06, 2021 07:12. by 趙維羅記者 jyr0101@donga.com. 印度法院認為，因醫用氧氣不足導致新冠患者死亡是“相當於種族滅絕的犯罪行為”。 據印度NDTV報道，印度北部烏塔爾邦的阿拉哈巴德高等法院4日在針對因新冠疫情蔓延在醫療機構引發的醫用缺氧事件的公益訴訟聽證會上做出了上述表示。公益訴訟與民事及刑事訴訟不同，無需經過繁瑣的法律程序，以普通市民寄給法院的信件和舉報等方式開始審判。 法院在當天的聽證會上表示，“僅僅因為醫院沒有提供氧氣就導致新冠患者死亡是犯罪行為，這無異於負有持續籌措醫用氧氣義務的這些人的集體屠殺。”法院還說：“在這個科學發達、進行心臟移植和腦部手術的時代，我們怎麽能任由人們以這種方式死去。”美國有線電視新聞網（CNN）報道說，法院斷絕拒絕邦政府有關醫療用氧氣供應充足的主張，並指示采取改善措施。法庭援引市民囤積氧氣和低收入階層乞討氧氣的視頻指出，“這與政府聲稱氧氣供應充足的說法截然相反”。法庭對據稱在梅魯特和勒克瑙因缺氧而死亡的新冠病人的案例發出了調查指示。此次公益訴訟最終判決尚未宣布。 據《印度教徒報》當天報道，德裏高等法院4日也向聯邦政府發出命令，要求其說明未遵守向新德裏提供充足氧氣以治療新冠患者的命令的原因。德裏高等法院最近曾下達命令，要求聯邦政府不惜一切手段為新德裏提供充足的氧氣。法庭批評聯邦政府說，“你們可以像鴕鳥一樣把頭埋在沙子裏，但我們不能。” 據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）4日報道，過去兩周，印度每小時有120人、相當於每分鐘有兩人死於新冠肺炎。截至韓國時間5日，印度累計新冠確診病例達2066萬余例，累計死亡22萬余例。

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