3年8個月以來的最大物價上漲……應對利率上調沖擊正當其時. May. 06, 2021 07:13. . 韓國統計廳表示，上個月的消費者物價出現了3年零8個月以來最大幅度的上漲，達到了2.3%。隨著原油等原材料價格和農產品價格的上漲，超過了政府的物價管理目標2%。新冠疫情後投放市場的資金如果繼續刺激物價，通脹的可能性也會增大。如果發生物價持續上漲的通貨膨脹，必然會提高利率，家庭和企業的利息償還負擔也會加重。問題在於，如果在景氣恢復進入正軌之前，物價和利率就上漲，那麽在經濟不景氣的情況下，就會遭受高利率的雙重打擊。 受新冠疫情影響，原本就萎縮的百姓生活僅因物價上漲就受到了直接沖擊。不僅蔥、雞蛋、肉等飯桌上的物價上漲，連油價、水費也暴漲。在這種情況下，如果連利息也上漲，那麽市民們就會陷入生計危機。 美國財長珍妮•耶倫當地時間4日表示，“為了不讓經濟過熱，利率可能要有所上升”。在納斯達克暴跌近2%等金融市場出現敏感反應後，耶倫撤回了自己的發言，但美國上調利率的可能性並沒有消失。如果美國上調利率，為了防止外國資金流失，韓國也只能上調利率。 韓國銀行雖然還沒有公布上調利率的計劃，但市場利率已經呈現出上升趨勢。據韓國銀行透露，截至3月份，銀行住宅擔保貸款利率連續7個月上漲，信用貸款利率連續2個月上漲。在利息負擔增加的情況下，上個月五大商業銀行的信用貸款增加了近7萬億韓元。雖然受到SK IET公開發行股票認購的影響較大，但投資虛擬貨幣的“比特投資”需求也不少。在銀行界家庭負債超過1000萬億韓元的情況下，如果利率上升，家庭貸款必然會出問題。 政府的立場是，關於通貨膨脹的憂慮過於嚴重，下半年物價也將趨於穩定。但是，考慮到因收入減少和負債增加而變得脆弱的家庭生計情況，過分的樂觀會引發危機。如果家庭被增加的利息所壓迫，就會導致內需停滯和金融不安，經濟恢復只能被推遲。政府應仔細研究通過擴張財政投入的資金是否會刺激通貨膨脹，並克制過度釋放資金。家庭和企業也需要對加息保持警惕並對債務進行管理。

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