奇異的家庭畫. May. 06, 2021 07:13. . 這是一幅描繪躺在床上的母親和嬰兒的家庭畫。但是設定很奇怪。別說床上用品，連墻面都是白色的，沒有任何裝飾，被子上只露出兩個人的頭。而且，嬰兒與媽媽相距遙遠。通常而言，嬰兒會被描繪成依偎在母親懷裏或吮吸著乳汁的樣子。 在20世紀初，在巴勃羅•畢加索出現之前，華金•索羅亞還是在世的最著名的西班牙畫家。他1863年出生於瓦倫西亞，兩歲時因霍亂失去雙親，在親戚家長大。他9歲開始學習繪畫，留學羅馬後又在巴黎學習印象主義。他25歲時結婚，後定居馬德裏，育有三個子女，家庭成為最佳典範。這幅畫中的模特也是夫人克洛蒂德和後來成為畫家的小女兒埃琳娜。 索羅亞因海灘畫而名聲大噪，但最愛的主題卻是家庭。作為孤兒長大，比誰都清楚家人的重要性，所以對他來說，家人始終是第一位的。同時，讓他的藝術抱負得以實現的，也是家庭畫。他渴望“破壞一切習俗”的創新畫作，但實際上還停留在海邊風景畫或傳統風俗畫上，這些畫能保證大眾人氣和收入。但這幅畫不一樣。大膽地打破了傳統的母親和嬰兒形象。如果讓妻子長時間做抱女兒或餵奶的姿勢，雖然看起來很美，但對於模特來說，這可是件苦差事。女兒確實是看起來睡得很熟。母親和嬰兒是在當下最舒適自然的狀態下畫出來的。 有人說孩子睡覺的時候最漂亮吧？看著熟睡的嬰兒，媽媽的表情顯得很幸福。畫家為了將註意力集中在母女的臉上，對周圍進行了大膽而簡單的處理，加上黃色的筆觸，讓整幅畫充滿了暖意。這不是奇異的演出安排，而是真實的日常生活場景。

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