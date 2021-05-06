美國官員：“朝鮮可能在朝鮮半島使用核武器和生化武器”. May. 06, 2021 07:13. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國國防部一名負責官員表示，朝鮮有可能在韓半島發生緊急情況時使用核武器和生化武器等大規模殺傷性武器，韓美聯合軍有必要對此進行應對。 美國國防部負責政策的代理助理國務卿詹妮弗•沃爾什當地時間4日在眾議院國防委員會下屬的“情報與特種作戰分科委員會”聽證會前提交的書面資料中表示，“隨著朝鮮追求核武器和生化武器，正在危及國際安保，並惡化全球核不擴散體制。”她指出，這違反了聯合國安理會的決議，也對美軍和同盟及夥伴國家構成了威脅。 一直擔任負責美國本土防禦及全球安保的國防部首席副部長助理的沃爾什除了提到朝鮮核武器外，還提到了生化武器的危險性。她說：“考慮到金正恩在韓半島沖突過程中利用大規模殺傷性武器的危險性，（韓美）聯軍應做好在被‘化學、生物、放射性、核’武器汙染的環境中進行作戰的緊急情況準備。” 沃爾什在聽證會上解釋說：“國防部正在與韓國合作，以提高韓半島對化學和核武器的威懾力。在歐洲司令部管轄地區和韓半島，遏制化學、生物、放射能、核武器的能力和人力、裝備的改善是優先考慮的問題。”她強調，駐韓美軍也每天都在與韓國軍隊接觸，“這個問題顯然在擔憂和威脅清單的頂端”。 她還提到，朝鮮和俄羅斯近年來使用化學武器暗殺政敵等。這可能是指朝鮮國務委員長金正恩同父異母的哥哥金正男2017年在馬來西亞被毒物VX暗殺。沃爾什還就中國企業和個人將敏感物質轉移到朝鮮和伊朗等國家提出了問題。她抨擊中國“在執行旨在防止這種轉移的出口管制和多邊制裁方面很松懈”。 當天一同出席聽證會的國防部負責核與生化防禦項目的代理助理國務卿布蘭迪•範也表示，“中國、俄羅斯、伊朗、朝鮮及暴力極端主義團體正在悄悄提高大規模殺傷性武器的力量。”特戰司令部副司令蒂莫西•西曼斯基也做出類似評價稱，“朝鮮可能擁有核武器和生物武器，還擁有化學戰項目。”

한국어