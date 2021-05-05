“成年的我也很珍貴”… 準備“成人節”禮物的大人們. May. 05, 2021 07:09. by 金秀賢記者 newsoo@donga.com. “從丈夫那裏收到禮物的瞬間腦海中浮現出來了這樣的想法，‘喜歡閃閃發亮的裝飾的人就是我自己啊’。真的有種找到自我的感覺。” 家住京畿道金浦的韓泰恩(41歲)在兒童節前夕收到了丈夫的“驚喜禮物”。每年兒童節的時候，只給子女們準備禮物，但此次丈夫在買孩子們禮物的同時，還買了平時韓某很想要的高價遊戲機。韓某高興地說：“想起了小時候從父母那裏得到的壹雙漂亮的皮鞋”，“長大後放棄了很多東西，感覺得到了某種補償。” 雖然5月5日是給孩子們準備的兒童節，但越來越多的成年人回想起小時候，用與眾不同的禮物慰勞自己，盡情享受“成人節”。特別是，隨著壹人家庭或不懷孩子的夫婦越來越多，對“成人兒童節禮物”的需求大幅增加。 據玩具專賣店“玩具反鬥城”透露，今年5月為“kidult(童心未泯的成人)”準備的商品銷售額比去年增加了45.8%。樂天瑪特的玩具組組長金京根也表示：“kidult商品的銷售額從幾年前開始持續增長”，“特別是5月份為成人準備禮物的需求正在持續增加。” 在兒童節上給自己送禮物的大人也不在少數。個體戶金某(40歲)說：“長期以來，壹到5月5日，我就會把自己最喜歡的米老鼠形象商品作為禮物送給自己”，“長大後，覺得誰都不會照顧我，除了自己，所以開始紀念了。”家住慶南梁山的上班族姜某(24歲)也表示，“在兒童節來臨之際，買了從小就喜歡的動畫片DVD全集”，“這感覺就像成年的我送給小時候的自己禮物壹樣。” 專家們分析稱，成人節已經融化了因新型冠狀病毒肺炎長期化等原因而疲憊不堪的成年人哪怕是兒童節，也想暫時放下包袱找回童心的內心。檀國大學心理學系教授林明浩表示：“最近因自責和憂郁而飽受心理痛苦的成年人越來越多，用小小的禮物安慰自己也可以看作是心理上的積極信號。”

한국어