SK在氫能源領域邁出大步伐，向美國氫能企業投資數百億韓元. May. 05, 2021 07:09. by 郭道英 now@donga.com. 經確認，SK集團的控股公司SK(株)決定向美國氫能企業Monolith投資數百億韓元的股份，並計劃在本月簽訂合同。在作為ESG(環境、社會、支配結構)投資核心領域備受關註的氫能源領域，SK正在邁出大步伐。 4日，據相關業界透露，SK(株)計劃作為主要戰略投資者(SI)參與由美國當地能源企業NextEra主導並正在籌集的Monolith基金項目。據悉，具體的股份和投資金額等正在協調中。 成立於2012年的Monolith公司雖然通過碳素工藝獲得氫氣，但卻擁有將在此過程中產生的二氧化碳提取成橡膠或墨水材料的固體形態碳黑的自主技術。該技術被分類為是100%分解水形成的“綠色氫”和減少溫室氣體排放的“藍色氫”中間階段的“青綠色氫”。 據悉，Monolith公司擁有青綠氫氣技術，不僅生產碳黑，還能在提取的氫氣中混合氮氣，生產農業用肥料等，收益性很高。目前，Monolith正在美國內布拉斯加州哈勒姆投資約1000億韓元建設試驗廠房，最近還發表了追加1萬億韓元規模的第二工廠投資計劃。SK通過此次基金作為SI參與，預計將繼續與Monolith的技術合作及生產投資。 氫能既是代表性的環保新產業領域，也是ESG投資的核心對象。通過此次投資，SK集團計劃進壹步擴大清潔氫能工業鏈。此前，SK(株)新設了專門負責氫氣事業的組織“氫氣事業推進團”，推進國內液態氫生產設備建設等，正在加快以氫氣為中心的環保能源事業。SK(株)社長張東賢最近曾表示，“SK以環保投資組合為中心的事業轉換中，構築氫事業工業鏈是核心所在。” 預計今後相關國內外投資也將持續進行。此前的1月，SK(株)和SK E&S分別向美國氫氣專門企業“普拉格能源”投資了8000億韓元，共投資了1.6萬億韓元。普拉格能源是擁有在水中註入電力生產氫氣的技術和液態氫成套設備技術的公司。SK計劃年內與普拉格能源成立合作法人，盡早構築國內氫氣生態系統，共同進軍亞洲市場。

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