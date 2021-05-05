“蒙面女王”金孝周將在泰國連續兩周挑戰冠軍. May. 05, 2021 07:09. by 金正勛記者 hun@donga.com. 女子高爾夫明星的防曬霜等化妝品贊助合同也很普遍。對於金孝周(26歲•照片)來說，或許這樣的提議很少。因為蒙面可以成為標誌。 2日，金孝周在新加坡結束的美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽HSBC匯豐銀行世界錦標賽上，4天來壹直戴著遮住臉的蒙面頭巾進行比賽。在該比賽上時隔5年零3個月再次登上冠軍寶座，被冠以“蒙面女王”頭銜的她，有望在6日在泰國春武裏暹羅鄉村俱樂部芭堤雅老球場(72桿)開幕的LPGA巡回賽本田泰國站上也保持蒙面風格。 3日抵達當地的金孝周表示：“從預報來看，泰國天氣也非常熱。我打算繼續使用頭巾”，“雖然陽光過敏反應不是很嚴重，但只要被曬傷就會因瘙癢而產生疼痛，所以會提前註意。”據預報，大會期間，氣溫將超過34度。 對金孝周來說，泰國非常熟悉。除了因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)海外轉地訓練變得困難的今年外，到去年為止，金孝周每年都會與專職教練、前國家隊主教練韓延熙在泰國進行冬季訓練，這壹傳統持續了近10年時間。隨著最近的上升勢頭和自信心，人們對她連續兩周奪冠充滿了期待。 另外，梁熙英在LPGA巡回賽共獲得4個冠軍，其中3個是在該比賽上獲得的。特別是在奇數年的2015年、2017年、2019年她都捧起冠軍獎杯，今年能否再次登上冠軍寶座備受關註。 在4日公布的最新世界排名中，金孝周從上周的第9位躍升至第7位。世界排名第1位的高真榮、第2位朴仁妃、第3位金世煐與上周沒有變動。這四名選手很有可能參加7月的東京奧運會。以6月末的世界排名為準，排名進入世界前15位的4名韓國選手可以參加東京奧運會。

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