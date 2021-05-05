布林肯：“朝鮮應抓住外交解決的機會”. May. 05, 2021 07:09. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國國務卿安東尼·布林肯當地時間3日就拜登政府的新對朝政策敦促朝鮮抓住通過外交途徑解決問題的機會，並表示：“將在今後幾天、幾個月裏，不僅關註朝鮮的言論，還會關註其實際行動。”分析認為，美國今後將密切關註朝鮮的回應，並對朝政策的實行時間和方式等進行協調。 當天在英國倫敦舉行的七國集團外長、開發部長會議結束後，布林肯在與英國外長多米尼克·拉布共同舉行的記者會上，就有關朝鮮的提問回答說：“希望朝鮮抓住外交接觸的機會，看看是否有辦法朝著韓半島完全無核化的目標前進。”他還說：“我們的政策重點是外交，具有非常明確的政策。在此基礎上決定是否接觸，取決於朝鮮。” 就新對朝政策的大體框架，布林肯重申，就像此前報道的內容一樣，是“經過調整的實用性的處理方法”。他還表示：“這是為了切實加強美國和同盟、駐軍的安全，尋求與朝鮮的外交關系。為此，將以韓國和日本為開端，持續同同盟及夥伴之間的密切協商。”

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