不適合公職的部長候選人……不要一邊說協治一邊強行任命. May. 05, 2021 07:09. . 昨日，國會同時舉行了和文在寅總統剩下一年多任期與共的5名長官候選人的人事聽證會。科學技術信息通訊部部長提名人林惠淑和海洋水產部部長提名人朴晙瑩的公職意識成為焦點。作為部長候選人的驗證議題而言，顯得讓人覺得有些小氣甚至臉紅。 林惠淑因為被提名為部長，辭去了擔任3個月的國家科學技術研究會理事長一職，受到了“不適合”的批評。她在擔任教授時期參加了在夏威夷、巴塞羅那等海外旅遊城市舉行的學會，並與配偶及兩個女兒同行。林惠淑雖然表示“考慮不周”，但多次帶著家人去拿著國家補貼的海外出差，僅從這一點看，就不得不說她公私區分不清。雖然她強烈否認為積累自己和配偶的論文業績而利用學生的疑惑，但考慮到教授和學生的從屬關系，有必要從學生的角度進行徹底的驗證。 朴晙瑩候選人在結束駐英國大使館的工作回國時，作為“外交官搬家行李”大量購買了價值數千萬韓元的歐洲產陶瓷器。這種行為，甚至讓人搖頭，並懷疑他是不是確實從事過30年的公職生活。朴晙瑩表示：“將按照關稅廳的意見無條件采取措施。”但這可以視為利用外交官特權違反《關稅法》的行為。要說是夫人的愛好，數量也太多了點。而且還在國內銷售。多個高級吊燈上甚至還上了照片。海洋水產部是與管制走私的海洋警察廳密切相關的部門，部長如此這般，怎能令行禁止？正義黨認為“比包袱商走私還要壞”，將他放在“死亡筆記”的首位，也是出於這個原因。 國土海洋部部長候選人盧炯旭和產業通商資源部部長候選人文勝煜分別就通過公務員特供獲得的世宗市公寓加價2.2億韓元差額出售一事和贈與稅逃稅疑惑進行了道歉。 越是任期之末，公職綱紀很容易松懈，這將對解決民生懸案產生惡劣的影響。領導數千名人員的部長的作用因此更為重要。林惠淑和朴晙瑩在正義黨也被評價不適合。執政四年裏，文在寅總統在沒有得到在野黨同意的情況下，強行任命了29名部長級候選人，但這次應該另當別論。即使是為了銘記因“國政一意孤行”導致的民心背離現象，並為圓滿結束國政而與在野黨的協治，也應慎重考慮撤消對不符合條件者的任命。

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