對父親的哀悼. May. 05, 2021 07:10. . 父親得了癌癥，在死亡線上掙紮。詩人看著這一情景痛苦不堪。詩的題目是《不要溫順地走進那個良宵》，是這種痛苦的產物。詩人的名字叫迪蘭·托馬斯。 由19行組成的定型詩以“不要溫順地走進那個良宵”開頭，反復說“怒斥，怒斥光明的消亡”。意思是說，不要因為天黑了，就太溫順地接受夜晚。這是將人生比喻成白天，將死亡比喻成夜晚的隱喻。雖然剛開始很奇怪為什麽會有人作這樣的隱喻，但到最後一聯時，明白了因為父親快要去世。“在那悲哀之巔的我的父親/請不要溫順地走進那個良宵/怒斥，怒斥光明的消亡。”這裏面完全包含了兒子希望父親堅持下來的心情。 威爾士詩人托馬斯的詩，如果用威爾士演員安東尼·霍普金斯那沈重的聲音來朗讀，就會產生加倍的共鳴。霍普金斯朗誦這首詩，是在他50歲的時候。僅憑閱讀就能讓人感到淒涼的詩，再加上霍普金斯充滿悲傷的聲音，更是如此。經過漫長歲月，2021年4月，已是84歲老人的他再次召喚了這首詩。是在父親的墓地。但這次是不完全的朗誦。“實在是太痛苦了。”因為想起去世的父親，他無法完成朗誦。 他在推特上上傳了自己的視頻。幾個小時後，他聽到了自己獲得奧斯卡最佳男主角獎的消息。恰巧，他在電影《父親》裏精采飾演了一名患有老年癡呆癥的老人。他扮演的父親，他朗誦的詩中的父親，都是我們的父親。患病的父親堅持了一段時間，最終離開了我們。無論是詩，還是電影，藝術有時都是關於那段痛苦記憶的記錄。即使是這樣也要哀悼。

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