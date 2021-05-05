執政黨議員：“赦免李在镕的必要性很強……政府應積極考慮”. May. 05, 2021 07:10. by 朴民優 minwoo@donga.com. 韓國執政黨內部出現了公開要求赦免三星電子副總裁李在镕的聲音。繼產業界、宗教界之後，在執政黨內部也出現了赦免李在镕的主張，預計政治圈的爭論也將進一步擴大。 國會科學技術信息廣播通信委員會委員長、共同民主黨議員李元旭（照片）4日在BBS廣播節目中表示：“從目前半導體的供需狀況、對美國的投資等情況來看，赦免李在镕的必要性不是一星半點，而是強有力地存在。”他還說：“在新冠疫情下，經濟非常不穩定，為了克服半導體危機，國民也要求赦免李在镕的必要性。政府應該積極考慮（赦免）。” 這是執政圈首次向政府公開要求對赦免李在镕進行討論。此前，三星電子高管出身的共同民主黨議員、半導體技術特別委員會委員長梁香子和四次當選的重量級議員安圭伯也曾提及赦免李在镕的必要性，但都是以國民同意為前提提出的“有條件赦免論”。 但共同民主黨內部立即提出了反對意見。李誕熙議員當天在臉書上表示：“反對（赦免李在镕）。原因只有一個。‘法律面前人人平等’。實際上是否有助於經濟也令人懷疑。” 就赦免李在镕的問題，國務總理候選人金富謙當天在寫給人事聽證委員的書面答辯中表示：“如果被任命為總理，將聽取經濟界、市民團體和政界等各方面的意見並向總統轉達。我認為，如果沒有國民共識，赦免不僅不利於團結，也不利於經濟發展。”共同民主黨前代表（黨首）李洛淵當天也表示：“這是總統的固有權限。我將克制開口說話。也許某一天政府會進行必要的研究。” 青瓦臺一名有關人士就李元旭提出的赦免李在镕的必要性表示：“就目前而言，我的回答（和以前）一樣。”這意味著沒有改變“沒有討論的計劃”的原有態度。

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