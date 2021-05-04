慰安婦受害者尹老奶奶去世，240名幸存者中在世僅剩14人. May. 04, 2021 07:20. by 劉彩研記者 ycy@donga.com. 日本軍慰安婦受害者尹老奶奶2日去世。享年92歲。 韓國慰安婦援助團體“正義記憶連帶”3日表示：“尹奶奶在2日晚上10點左右去世了。”按照遺屬的意思，故人的名字將匿名，葬禮也將以非公開的形式進行。 尹奶奶1929年出生於忠清北道，在她12歲時的1941年目睹開著卡車對爺爺施暴的日本便奮起反抗，之後被日軍強行帶走做了慰安婦。故人在日本的下關和廣島等地經歷了性奴隸受害等各種苦難。 尹奶奶去世後，政府登記在冊的日本軍慰安婦受害幸存者240名老人中在世的僅剩下14人。

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