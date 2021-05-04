到8月末為止政府將向398萬戶家庭支付勞動-子女獎勵金. May. 04, 2021 07:20. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 到8月末為止，政府將向398萬戶低收入家庭最多發放300萬韓元的勞動獎勵金和70萬韓元的子女獎勵金。對象是去年有勞動、事業收入，滿足收入和財產條件的家庭。 國稅廳3日表示，已向去年有勞動•事業收入的398萬戶家庭發送了申請勞動•子女獎勵金的通知。勞動獎勵金的發放對象是，夫妻年總收入在600萬韓元以上3000萬韓元以下，單職工家庭收入在3000萬韓元以下，單人家庭收入在2000萬韓元以下。如果家庭總收入不足4000萬韓元，則可以領取子女獎勵金。 除收入標準外，房地產、全稅租金、汽車、存款等財產合計額不足2億韓元才能申請獎金。今年申請獎勵金的對象中，30歲以下的人占全體的25.9%，所占比率最高。其後依次為40多歲(20.2%)、50多歲(17.5%)、30多歲(16.4%)、60多歲(13.2%)、70歲以上(6.8%)等。 接到通知的對象在本月末之前，可以通過國稅廳網站“home tax”或移動“hand tax”等申請。即使沒有接到通知，也可以向home tax或勞動獎勵金咨詢中心(1566-3636)確認是否屬於獎勵金發放對象。如果謊報申請條件，虛報申請，獎勵金將被停止2年。

한국어