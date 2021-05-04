朝鮮就韓國出版金日成回憶錄的爭議使用“對抗狂潮”一詞. May. 04, 2021 07:20. by 權五赫 hyuk@donga.com. 朝鮮宣傳媒體就金日成回憶錄《與世紀同行》在韓國出版引發爭議進行強烈抨擊，稱之為“歇斯底裏的對抗狂潮”“不純勢力的妄動”等。 朝鮮宣傳媒體“我們民族內部”3日表示：“南朝鮮（韓國）正在發生超乎常識的不正常事態。南朝鮮法律界和保守媒體就出版普及回憶錄一事大吵大鬧，說什麽違反《保安法》和‘利敵之物’，煽動歇斯底裏的對決狂潮。”屬於利敵宣傳物的《世紀同行》在韓國出版後，因涉嫌違反《國家保安法》等現行法而成為調查對象，朝鮮對此公開表示不滿。該媒體主張：“（阻止出版）是企圖遮擋太陽光芒的反動分子的愚蠢的意氣用事，是法西斯式妄動。向民族和人類闡明真正生活指針的大百科全書至今仍未能在南朝鮮出版普及，這本身就是民族恥辱。”和民主？”該媒體甚至提到了中國秦代焚燒書籍、活埋儒學者的“焚書坑儒”，並主張：“在人類應享受的自由中，連最起碼的媒體自由、出版自由都被阻擋在外。” 專家們認為，宣傳媒體在勞動黨副部長金與正發表談話一天後提出問題，是朝鮮事先計劃好的對應措施。前統一研究院院長全星勛表示：“分裂韓國社會並助長矛盾是朝鮮對南宣傳煽動的最大目的。以金與正2日談話為開端，可能會分階段提高對南施壓力度。”

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