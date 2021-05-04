布林肯：“中國采取越來越有攻擊性的行動，想成為支配世界的國家”. May. 04, 2021 07:20. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國國務卿安東尼·布林肯當地時間2日抨擊中國稱：“中國的行動越來越壓制和具有攻擊性。”他表示，美國對華政策的核心是對抗中國，維護以規則為基礎的國際社會秩序，再次強調了與同盟之間的合作。 布林肯當天在接受CBS電視臺時事節目《60分鐘》采訪時表示：“我們看到中國在國內的行動更加壓制，在海外的行動也更為攻擊性。”也就是說，中國是具備挑戰或削弱以規則為基礎的國際秩序的軍事、經濟、外交力量的國家。對於“中國的目標像是什麽”的提問，他回答說：“中國似乎相信自己能夠、必須成為統治全世界的國家。”但當主持人問道“美國是否正在走向同中國的軍事對峙狀況”時，他劃清界限說：“達到這種狀況或就算是走向這種局面，都嚴重違反美國和中國的利益。” 布林肯還表示：“美國總統拜登實際上對中國采取的包括奪取知識產權在內的一系列行動感到擔憂。”他將中國當局對新疆維吾爾族的人權侵害稱為“種族滅絕”，直接將矛頭指向中國的人權問題。他表示：“我們沒有可以不處理中國問題的充裕。無論是敵對的部分，還是競爭的、合作的部分，（同中國的）關系確實存在復雜的方面。” 當主持人提及中國的國內生產總值將於2028年超過美國時，他表示：“打造富國的核心取決於將人力資源和將人力資源潛力極大化的國家能力。從這一點看，我們（比中國）的地位更高。”此外，他還重申了將與擁有同樣價值觀的同盟及夥伴國家共同合作的立場。

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