金浯洙被提名為檢察總長，將只會剩下“政權衛士”的汙名. May. 04, 2021 07:21. . 文在寅總統昨天提名前法務次官金浯洙為下任檢察總長候選人。檢察總長通過國會人事聽證會，由總統最終任命。檢察總長的任期為兩年，因此金浯洙很可能成為文在寅政府最後一名總長和新政府第一任總長。他將肩負在政治劇變期領導檢察機關的重大責任。雖然現政府檢察機關的權力有所減弱，但仍然擁有調查起訴權和直接搜查（調查）腐敗、選舉等“六大犯罪”的強大權限。 金浯洙作為任職22個月的法務次官，輔佐過樸相基、曹國、秋美愛等前任法務部長，相比傳達檢察部門的心聲，他被評價為更積極地響應了執政黨的檢察機關改革方案。卸任後，執政黨對他的信賴非常高，他曾被談及作為金融監督院院長、公平交易委員會委員長、監查院監查委員等多種公職的候選人。他還被曝，就2019年9月調查時任法務部長曹國一家一事，曾向檢察機關提議成立將檢察總長尹錫悅排除在指揮陣線之外的特別調查組。這也是檢察機關內外對金浯洙被提名一事擔憂檢察機關政治中立的原因。 但是，輔佐法務部長的法務次官和代表檢察官的檢察總長的作用和地位是截然不同的。如果金浯洙被任命為檢察總長，首先要改變心態。國民去年通過持續不斷的“秋尹矛盾”，親眼目睹了執政黨對檢察機關的期待是什麽，切實感受到了檢察機關在政治上的中立是多麽重要。更何況，現在是距大選還有10個多月的敏感時期。即使為了不讓檢察機關背上政權護衛武士的汙名，檢察機關也應該以多次強調的“法律和原則”為標準行動。 《檢察廳法》規定檢察官有政治上的中立義務，《檢察官倫理綱領》規定：“檢察官要銘記職務上的權限是國民委任的。”檢察總長的最大任務就是讓檢察官們頂住外風，能夠在尊重國民意願、保持政治中立的情況下進行調查和起訴。執政圈甚至新設了“重大犯罪調查廳”，討論完全剝奪檢察機關調查權的方案等，檢察機關的未來變得不明朗。檢察機關要想找到自己的位置，必須恢復國民的信任。從新任檢察總長是否具有堅定的政治中立意誌並付諸實踐中，國民對檢察機關的信賴也會發生變化。

한국어