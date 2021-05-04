我們總是被話語所騙. May. 04, 2021 07:21. . 斯巴達軍是最強的軍隊。喜歡希臘戰爭史、重裝步兵、青銅矛和盾牌撞擊聲的人，為斯巴達著迷。但在這裏，讓我們對“最強”一詞動一下“手術刀”。 如果要從戰術角度進行分析，就應找出斯巴達軍隊能夠成為“最強大”的原因，而不是為什麽“最強”的原因。基本因素是地形、對方的兵種和戰術目標。如果在街頭形成青銅隊列，阻止輕步兵或其他城市的重裝步兵的戰鬥，那麽斯巴達是最強的。如果是在平原上的重裝步兵之間進行較量，它也可能是最強的。但如果輕步兵試圖突破，那就根本不是對手。 但如果是追擊並殲滅輕步兵遊擊部隊的作戰，那麽身負重武器、速度慢的重裝步兵就無法追上。希臘即使是平原地帶，只要稍微移動，就能遇到巖山和石山。輕步兵如果跑到坡上，別說是追擊，可能會敗得相當難看。坡上到處是小孩子腦袋一般大小的石頭，會無情地砸向重裝步兵的盾牌和頭盔。 如果在沙漠裏遇到遊牧騎兵，在無法展開密集隊形的樹林裏，被蠻人戰士所包圍，再比如與像斯巴達軍隊一樣或者體格條件更好並接受過高強度訓練的重裝步兵隊相遇……斯巴達軍隊成為弱旅的條件多得數不勝數。 馬基雅維裏說過，傭兵為錢而戰，市民軍為家人而戰。弗裏德裏希大帝用一句話反駁了這種說法。市民軍裏也充滿了“浪子”“落伍者”，如果沒有訓練和紀律，與傭兵毫無二致。 雖然人們也承認弗裏德裏希大帝所說，但更容易被馬基雅維裏的話所欺騙。因為他們不看實際情況，只給單詞賦予價值，並草率地做出判斷。越是自由、公正、正義、平等、稅金等我們認為正確的價值，就越要考慮正確運作的環境、條件和方法。不是說在石頭上貼上“黃金”的標簽，它就會成為黃金。

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