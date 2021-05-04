國內接種輝瑞疫苗的50人100%產生抗體. May. 04, 2021 07:21. by 李智允記者/ 金堤=朴英民記者 asap@donga.com,minpress@donga.com. 在韓國國內，以第2次接種輝瑞新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗的人為對象進行了調查，結果確認了100%的預防效果。輝瑞疫苗的新冠病毒預防效果在臨床當時為95%。 國立中央醫療院3日表示，以註射輝瑞疫苗的50名職員為對象，在第2次接種疫苗7天後進行調查的結果顯示，全員身上形成了中和抗體。中和抗體是防禦細胞感染病毒的抗體。通常接種疫苗後出現中和抗體，其效果得到認可。調查結果顯示，第1次接種後3周過後，接種對象的62%形成了中和抗體。之後第2次接種結束後1周後全員形成了中和抗體。殺死病毒感染細胞的“抗病毒T淋巴球”也以30人為對象進行了調查，結果全員形成。 但是，此次調查存在調查對象較少這壹局限性。國立中央醫療院公共保健醫療本部長周英洙(音)表示：“此次研究是醫療院層面實施的探索研究水平”，“與其他國家的大規模研究結果相比，這是很難的。” 註射新冠肺炎疫苗後出現了麻痹癥狀或死亡的事例。在慶南，分別有50多歲和70多歲的男性註射了阿斯利康和輝瑞疫苗，結果兩人接連死亡，保健當局正在展開調查。慶南道3日表示：“上個月26日接種了阿斯利康疫苗的家住鹹安郡的50多歲男性A某，2日上午被發現已經死亡。”1日，居住在慶南居昌郡的70多歲男子B某在大邱的壹家綜合醫院死亡。B某在上個月23日註射輝瑞疫苗後，三天後因胸部疼痛被送往大邱醫院。 3日，據全羅北道和全北警察廳透露，上月28日註射阿斯利康疫苗的金堤警察署某派出所所屬的C警監(55歲)還出現了半身麻痹癥狀。C警監在接種疫苗後的兩天裏沒有出現特別癥狀，但從同月30日開始出現了身體不適癥狀。據悉，目前C警監的麻痹癥狀在很大程度上得到了好轉。

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