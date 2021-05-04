2021首爾國際競技拉拉隊公開錦標賽閉幕. May. 04, 2021 07:21. by 黃奎引 kini@donga.com. 如果仍然認為“拉拉隊”只是是“為體育隊加油”，那就大錯特錯了。拉拉隊本身就是體育項目。國際奧委會(IOC)目前把競技拉拉隊列為“暫定奧運會項目”。韓國體育大學招入拉拉隊選手等，韓國各界對拉拉隊也越來越關註。 在這種情況下，“2021首爾國際拉拉隊公開錦標賽”於上月30日落下帷幕。今年首次舉行的此次大賽共有來自韓國、日本、哈薩克斯坦等國的63支隊伍的247人參賽，在△組合拉拉 △自由式 △流行樂 △爵士樂 △嘻哈 △動作等6個部門展示了此前磨練的技巧。由東亞日報和大韓拉拉隊協會共同主辦、韓國馬事會協辦的此次大賽，因擔心新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情擴散，采取了在參賽隊發送視頻後在線評比的非面對面方式進行。 拉拉隊協會相關人士評價道：“雖然因為新冠病毒肺炎的原因，無法親自感受到現場感，但是通過參賽隊提交的視頻，我們看到了熱愛拉拉隊、培養夢想的熾熱的熱情”，“首爾全明星拉拉隊和巴斯塔茲隊的比賽讓我們國家的拉拉隊有了在世界舞臺上也能行得通的自信。”

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