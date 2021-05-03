明目張膽地說是違法行為，韓國版黑暗英雄片通過“私自復仇”人氣爆棚. May. 03, 2021 07:18. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. “這壹周辛苦了。坐上模範出租車去兜風吧。晚上10點出發。” 每周五晚上，SBS電視劇《模範出租車》的觀眾們都會在社交網絡服務(SNS)上“定時聚會”。他們等待《模範出租車》的原因是激烈的動作戲和大快人心的感覺。也就是說，電視劇是郁悶的現實的突破口。 最近，韓國版黑暗英雄片大受歡迎。黑暗英雄片的特點是主人公認識到自己的行為是非法的。在電視劇《模範出租車》中，通過“在法律框架內消失才好。否則就會成為另壹個犯罪”，這壹姜河娜檢察官(李絮飾)說的臺詞，明確金道基(李帝勛飾)等人的私自報復是違法行為。金道基等人潛入犯罪集團，試圖殺死或綁架相關人員後，進行長期買賣。 tvN《黑道律師文森佐》更加赤裸裸。在“惡以惡處決”的副標題下，文森佐將犯下不正之風的巴別集團、與巴別集團有敵對關系的自己都定義為壞人。 黑暗英雄與過去單純地被刻畫成善良的英雄形成了鮮明的對比。在韓國版超級英雄片備受矚目的KBS《新娘面具》(2012年)中，鐘路警察署刑警李江土(朱元飾)雖然是在抗擊日本帝國主義的過程中給朝鮮人帶來安慰的人物，但卻選擇了無名英雄的命運。 現實的角色也陸續登場。KBS《金科長》(2017年)中，會計舞弊大師金成龍(南宮瑉飾)懲惡並改惡從善，OCN《驚奇的傳聞》(2021年)中蘇文(趙炳奎飾)等以延長生命為條件，成為惡鬼獵人，但真心地執行任務。經歷這壹連串的過程後，比起對獨壹無二、無缺英雄的崇拜，逐漸地有缺陷生活的普通人也可以成為助力者的趨勢越來越強烈。 黑暗英雄片還諷刺了現實，即快速、痛快地懲治邪惡的方法就是暴力。在《文森佐》第19集中，洪車英(金汝彬飾)有這樣壹段臺詞，“懲罰張俊宇(玉澤演飾)等人的最佳法律不存在。也沒有次選的方法。所以才會追隨律師的次惡。”但也有人擔心，對懲治邪惡的暴力方法會變得麻木。 另外，也有分析認為，韓國黑暗英雄片的特征是連受害的弱者事件後的生活都受到關註。《模範出租車》在講述在韓國引發巨大的公憤的趙鬥淳事件、網絡硬盤梁振浩會長作威作福事件的第5集末的隱藏軌跡中，描繪了每集中出現的受害者相互擦肩而過的樣子。這暗示著受害者們仍在繼續日常生活，哪裏都有受害者。

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