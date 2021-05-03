從奧斯卡金像獎常客到電影制作人，布蘭切特：“想與朴贊郁導演合作”. May. 03, 2021 07:18. by 金哉希 jetti@donga.com. 7次入圍奧斯卡最佳演員獎提名名單，憑借電影《藍色茉莉》(2013年)和《飛行家》(2004年)分別獲得最佳女主角和最佳女配角獎。在《咖啡與香煙》(2003年)中壹人分飾兩角，在《宣言》(2016年)中壹人分飾12角的“壹人多角”的奇才。講述鮑勃•迪倫人生的電影《我不在那兒》(2007年)，在話劇《理查德二世》中扮演男人角色，性別也能自由切換的演技天才。她曾主演過女性“雙女主”主演但因同性戀題材的壁壘而10多年來壹直無法制作的電影《卡羅爾》(2015年)，這是她親自擔任制作人的韌勁兒。包含所有這些修飾語的是凱特•布蘭切特(52歲)。光是名字就散發出領袖風範。 布蘭切特1997年通過電影《天堂之路》出道，24年間往返於電影和戲劇之間，成為了獨壹無二的演員。但是很少有人把她當作電影制作人。布蘭切特與身為電影導演的丈夫安德魯•厄普頓壹起創立了電影制作公司“Dirty Film”，並制作了《卡羅爾》，公司的第二部作品選擇了希臘導演克裏斯托斯•尼科烏執導的《蘋果》。在《蘋果》本月在韓國上映之前，本報對她進行了書面采訪。 《蘋果》的故事背景是失憶癥成為流行病的世界。患此病的主人公阿裏斯忘記了自己的名字，也忘了家庭住址。醫院向他提議通過新的經驗創造記憶的“人生學習”項目。從看電影、騎自行車等日常生活到與女性同床共睡，阿裏斯積累了人類的普遍經驗，正在創造新的認同感。去年，布蘭切特以評審會主席的身份參加了威尼斯國際電影節，並在試映會上看到《蘋果》，她表示自己被電影獨特的氛圍所吸引。 “能在電影節上看到《蘋果》是非常幸運的。既有奇怪奇妙的魅力，又像是現實世界裏非常常見的故事。雖然像漂浮著壹樣，但腦海中卻揮之不去。之後與克裏斯托斯導演舉行了會議，見面後我們就壹直聊天，氣氛十分愉快。” 布蘭切特曾作為總制作人參與其中並負責電影的發行工作。也就是說，在電影交易的電影市場上為海外銷售提供了助力。 “參與電影制作的方法多種多樣。根據導演需要什麽。因為想和克裏斯托斯壹起工作這壹點非常明確，所以在威尼斯電影節之後，當他提出‘請幫助電影進入多種市場’時，我的回答當然是‘非常樂意’。特別是今年(因Pandemic)電影很難銷往海外市場，所以我認為應該為電影提供喘息的空間。" 《蘋果》電影中因來歷不明的原因，導致人們集體喪失記憶，從這壹點來看，與新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)襲擊世界的現實非常相似。 “因為電影制作耗費了6年時間，所以流行病的概念在全球性大流行病發生之前就已在克裏斯托斯的腦海中。當然，現在人們因新冠病毒正經歷艱難的時期，所以觀眾們只能通過Pandemic的鏡頭欣賞電影。但那是偶然的。該片講述了認同感、孤獨和熟悉的東西的喪失等。這壹點，不論任何時代，都會讓人產生共鳴。” 她表示：“Dirty Film即將推出的有趣的作品有很多”，“也在期待與韓國導演們的合作。” 她表示，“Dirty Film與朴贊郁導演進行了長時間的交談。朴導演有自己獨特的觀點，有關註故事、角色和觀眾令人驚訝的方式。我對電影的興趣是多方面的，但最重要的是與擁有精彩、獨壹無二的故事的優秀人士進行合作。”

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