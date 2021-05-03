美國表示“繼承新加坡成果，考慮放寬制裁”……朝鮮不要錯失機會. May. 03, 2021 07:18. . 4月30日，美國白宮發言人珍·普薩基就拜登政府的對朝鮮新政策表示：“不會推進一攬子妥協方案，也不會依賴戰略忍耐。將尋求外交的、實用的、調整的方式來對待朝鮮。”一名美國高層官員對《華盛頓郵報》表示：“我們已做好準備，在最終無核化目標下，提議對特定措施放寬（制裁）。”在這種情況下，朝鮮外務省負責美國事務的局長權正根2日就拜登向朝鮮闡明“堅決遏制”一事威脅說：“美國將面臨非常嚴重的狀況。” 拜登政府的這一新對朝政策，正式表明將持續參與朝核問題的解決和外交解決的方針。尤其是，美國表明將以朝鮮的無核化行動為前提放寬制裁，這將成為制造對話氛圍的中心。拜登政府不會重蹈奧巴馬政府放置不理的對朝政策的覆轍，這一點值得關註。這可以是因為日益強大的朝核能力現在已經威脅到美國本土的判斷。一名高層官員表示：“我們的結論是消除對美國的威脅。” 拜登政府對於特朗普的“大交易談判”再次劃清界限，並表示：“我們的處理方式將以新加坡協議和過去其他協議為基礎。”也就是說，要保障美國對朝政策的一貫性，承認之前達成的協議，引導朝鮮進行對話。對韓美“不合拍”的擔憂也暫時可以松一口氣了。此前，文在寅總統警告：“廢除新加坡協議將成為失誤。”對此，國務院表示：“（由我們）主導對朝政策。” 美國在繼承新加坡協議的同時還提出了放寬制裁的可能性，因此朝鮮也應該表現出有所變化的態度。朝鮮強調“先解除制裁再對話”，但誰都知道這是不現實的。朝鮮也曾在河內會談中表示，“將廢棄寧邊核設施，請解除主要制裁”。盡管拜登政府闡明了“慎重、調整的外交處理”，但要知道，如果朝鮮發起挑釁，無論何時都會改變基調。 雖然“拜登牌”對朝政策的框架已經形成，但是現在只是開始。最重要的是韓美兩國比任何時候都需要對朝鮮狀況的管理和密切合作。此外，在21日舉行的兩國首腦會談上，應集中制定“更加緊密協調”的後續政策，以便能夠提出更加具體的對朝提議。

한국어