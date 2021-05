“人生是驚喜的延續”. May. 03, 2021 07:19. by 鄭美京 mickey@donga.com. 受新冠“大流行”的影響,今年奧斯卡頒獎典禮的電視轉播創下了美國歷史最低收視率。盡管如此,獲得最佳女配角獎的尹汝貞還是話題。她直率而有個性的樣子給那些很重視幽默感的美國人留下了鮮明的印象。雖然英語水平不是母語水平,但是盡最大努力進行溝通的面貌也很好。讓我們看看她的英語采訪。 △“For me, an award means getting next work。”(“對我來說,獲獎意味著得到了下一個工作。”) 她稱自己為“生計型演員”。在接受美聯社采訪時,她就電影《水芹菜》帶來一系列獎項一事表示:“對我來說,獲獎意味著得到了下一個工作。”美聯社的報道說,她在好萊塢的華麗風格面前毫不畏縮的態度給人留下了深刻的印象,報道的題目也是《《水芹菜》的演員對海外的知名度無動於衷》。 △“Her Oscars acceptance speech stole the show。“Her acceptance speech saved the Baftas。”(“她的奧斯卡獲頒感言搶了秀的風頭。”“她的獲獎感言挽救了Bafta(英國電影學院獎)。” “她在奧斯卡頒獎典禮上的感言搶了秀的風頭。”“她的獲獎感言挽救了Bafta(英國電影學院獎)。”海外媒體的評價是這樣的。在冗長的頒獎典禮上,她就是汽水一樣的存在。在Bafta頒獎儀式上,她當著英國人的面說他們是“勢力的人(snobbish people)”,而在奧斯卡頒獎儀式上,她對美國頂級明星布拉德·皮特嘮叨說,“我們拍攝時,你在哪裏(where were you)”。最近在韓國經常使用的單詞“搶鏡的風頭”可以換成“搶秀的風頭”。 △“You can’t plan life. Life is full of surprises。”(“人生無法計劃。生活充滿了驚喜。”) 她在接受NBC電視臺采訪時表示:“人生是無法計劃的。生命是不可預測的事件的連續。”她說,怎麽也沒有想到,自己會有登上奧斯卡舞臺領獎的那一天。“生活充滿驚喜”是美國人最喜歡的格言。“人生給努力的人帶來新的可能性。”

