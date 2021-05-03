“疫苗帶來的自信”……美國迪斯尼樂園412天後重新開張，英國開放俱樂部. May. 03, 2021 07:19. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 在接種新冠疫苗方面取得成果的美國、英國等國，社會正常化步伐正在加快。美國著名主題公園迪斯尼樂園自去年3月14日以後時隔412天重新開張。在英國利物浦俱樂部，3000多人不戴口罩享受著跳舞和音樂。 據《洛杉磯時報》等媒體報道，因新冠疫情擴散而關門的美國加利福尼亞州阿納海姆迪斯尼樂園4月30日開業。雖然只允許加利福尼亞居民出入，並且規定最多可以接收定員的25%，但截至6月底的未來7周的預約仍然爆滿。可以乘坐大部分的遊樂設施，但是禁止遊客密集的遊行和焰火表演。入場觀眾也必須佩戴口罩並測量體溫。用餐也只能在指定場所進行。 迪斯尼樂園於1955年開張，在發生新冠疫情之前，只有前總統肯尼迪被暗殺（1963年）、洛杉磯大地震（1994年）和“9·11”恐怖襲擊（2001年）三次關門。當時，閉場日也不過是一天，但卻因前所未聞的新冠疫情停業1年多時間。 同一天，英國衛生當局也允許在新冠病毒檢測中被判定為陰性的3000多人在沒有口罩的情況下到利物浦俱樂部聚會。當局決定利用5天時間追蹤出席者的移動路線，分析在大規模活動中新冠疫情擴散的可能性。 有分析認為，兩國打開社會正常化的大門是充分接種疫苗後產生的自信心的表現。美國疾病預防與控制中心的統計結果顯示，截止到1日，在美國成年人中完成第二次疫苗接種的人達1.0275億人，占全體成年人的40%左右。65歲以上人口中69.3%結束了第二次接種。截至4月30日，英國65%的成年人和95%的50歲以上成年人完成了第一次疫苗接種。 教育、體育領域的正常化速度也在加快。美國總統拜登4月30日接受全美廣播公司采訪時表示：“目前部分性地進行的面對面授課，到今年秋天每周必須5天持續進行。”英國衛生當局也決定從新學期開始的9月開始，對12歲以上的青少年也接種新冠疫苗。這是為了防止因感染者出現學校停課的惡性循環而采取的措施。 美國職業棒球大聯盟的亞特蘭大勇士隊和美國職業足球的亞特蘭大聯合隊決定，從5月份開始，在各大聯賽中，首次100%接收觀眾。1日，在美國中部肯塔基州路易斯維爾舉行了著名的賽馬比賽“肯塔基賽馬大會”，數千名觀眾觀看了比賽。美國德美航空公司決定從本周開始在飛機內的中間坐席也安排乘客。世界演出藝術的中心紐約當局為了在9月全面恢復百老匯劇場的運營，正在忙於給業界從事者接種疫苗。 英國廣播公司等媒體1日報道說，英國政府目前正考慮對與新冠確診患者接觸的人實施“7天自我新冠診斷檢查，而不是此前強制實行的“10日自我隔離”。如果結果是陰性，無需隔離就可以上班、上學。英國廣播公司表示，“這是為了因自我隔離而難以維持生計或學業、養育等生活的人采取的措施”，並期待，如果該政策取得成功，自我隔離將成為代替方案。

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