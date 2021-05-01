韓國政府：“參與美國主導的半導體供應鏈重組”……韓美首腦會談將於21日舉行. May. 01, 2021 07:18. by 黃炯俊記者、樸孝穆記者、華盛頓=常駐記者 李正恩 constant25@donga.com,tree624@donga.com,lightee@donga.com. 據悉，韓國政府已向拜登政府表明立場，將參與美國總統拜登強調的“美國主導的半導體全球供應鏈重組”。因此，韓美確定在當地時間21日召開的文在寅總統和拜登總統的首次首腦會談中，韓美半導體合作將成為主要議題。拜登總統1月就任，在白宮與文在寅總統直接會面，這是世界首腦中繼日本首相菅義偉之後的第二人。 韓國政府相關人士30日表示：“已向拜登政府表明立場，將參與美國關於應該擁有半導體和汽車用電池等核心技術、生產自身供應網的構想。”據悉，政府認為，如果在美中技術霸權競爭中不能參與由美國主導的半導體供應網，國內半導體產業將遭受打擊。拜登2月簽署了盤點半導體、汽車用電池、稀土類、醫藥品等4個核心領域全球供應網的行政令，將於6月發表結果。在此之前舉行的韓美首腦會談上，文在寅將向拜登強調韓美半導體合作。 據悉，韓美首腦還將就兩國共同推進美國新對朝政策達成協議。據悉，隨著對朝政策研究的結束，美國即將公布對朝政策。據華盛頓外交消息人士稱，拜登政府最快可能於當地時間30日予以公布。 據悉，韓國政府向美國要求簽署韓美簽署疫苗互換協議，但美國表示反對，因此，美國短期內對韓國提供疫苗援助的問題不會被列入首腦會談的議題。 總統國民溝通首席秘書鄭萬鎬當天在確定韓美首腦會談相關事宜的新聞發布會上表示：“將深入討論韓美之間的密切合作方案，以使韓半島完全無核化及永久和平穩定取得進展。此外，雙方還將就經濟貿易等實質性合作和氣候變化、新冠疫情等全球性挑戰課題的合作應對進行討論。”白宮發言人珍·普薩奇當天發表聲明稱：“文在寅總統此次訪問將表現出美韓之間鐵桶般的同盟及深厚的紐帶關系。拜登總統期待加強同盟並擴大密切合作。”

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