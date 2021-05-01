美術界：“把李健熙的收藏品集聚起來，建立國立近代美術館”. May. 01, 2021 07:18. by 金哉希 jetti@donga.com. 美術界出現了“用李健熙的收藏品建立國立近代美術館”的呼聲。此前的上月29日，文在寅總統指示另設展示室或特別館等相關討論仍在繼續。 文化遺產國民信托理事長金鐘圭(韓國博物館協會名譽會長)等美術界人士成立了“希望建立國立近代美術館的人的聚會”籌備委員會，並於30日發布了報道資料。他們表示：“為了打破近代美術寄生於現代美術館的畸形狀況，有必要以三星家捐贈的1000多件近代美術品和國立現代美術館的2000多件藏品為基礎，設立國立近代美術館”，“建議在新設美術館設立‘李秉喆室’和‘李健熙室’，以紀念三星家的捐贈意願。” 籌備委員會成員包括金理事長、前文化觀光部副部長申鉉雄、前國立現代美術館館長吳光洙、前國立中央博物館學藝研究室室長李元福、前首爾拍賣代表尹哲圭、前國立現代美術館學藝研究室室長鄭俊模、學古齋畫廊代表禹燦奎、國際畫廊會長李賢淑等150多人。 他們提議將首爾鐘路區松峴洞用地和政府首爾辦公樓作為新美術館的選址。前室長鄭俊模表示：“在松峴洞地皮上建立美術館後，可以建成連接國立現代美術館首爾館、首爾工藝博物館、仁寺洞的文化藝術集群，將產生巨大的協同效應。”籌備委員會解釋說，政府首爾大廈是象征韓國近代化和產業化的場所，與近代美術的象征性相符。

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