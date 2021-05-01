3周後韓美首腦首次會面，將同盟“一個聲音”進行化學結合. May. 01, 2021 07:18. . 韓美兩國昨天同時公布，文在寅總統和拜登總統將於21日在華盛頓舉行首腦會談。這是拜登總統就任121天後舉行的首次韓美面對面首腦會談。青瓦臺表示，兩位首腦將深入討論對朝政策合作方案、經濟通商實質性合作、氣候變化、新冠疫情等全球性挑戰課題。白宮也表示：“文總統的訪問將體現兩國間鐵桶般的同盟關系和深厚的紐帶關系。” 既然韓美首腦會晤的日期已經確定，今後兩國將就具體的日程和議題，特別是兩國將達成的協議內容展開全面的工作協商。但韓美必須協調的課題不容忽視。從兩國首腦認為的最優先議題開始就存在分歧。文在寅總統希望美國通過與朝鮮的對話重新啟動和平程序，而拜登總統希望韓國與日本站在美國一邊，起到牽制中國的一個軸心作用。 韓美兩國已經承諾制定“經完全協調的”對朝戰略，但最近兩位首腦的發言卻截然不同。文在寅總統正在反復敦促美國繼續特朗普政府時期的對朝政策。相反，拜登總統雖然向朝鮮打開了外交大門，卻強調“堅決遏制”。如果美國不久後公布新對朝政策，其間的政策合作自然會顯現出來，但兩國首腦應該密切協調，在會談中發出一個聲音。 美國希望韓國參與經濟、技術、安保等全方位對華包圍網。首先，韓國參與四國機制（美國、日本、澳大利亞、印度四國磋商機制）的擴大版“四國+”有可能成為議題。韓國考慮到中國的反對，正在猶豫是否參與，但據說，對於由美國主導的半導體供應鏈重組，將積極考慮參與。韓國應該果斷地參與並非敏感安保問題的多邊合作領域，並展開獲得緊急疫苗支援等實用外交。 兩國首腦在第一次會面中建立親密的關系也是重要課題。拜登與此前文在寅見過的特朗普是截然不同的會談對象。與邀請外國首腦後進行獨奏表演的前任不同，美國在此次外交中將表現出關懷和傾聽對方的外交。但即便如此，美國總統也不會甘願單方面做出讓步。拜登28日在第一次國會演講中表示：“向美國的反對派打賭從不是一場好賭博，現在仍然不是。”

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