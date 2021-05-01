韓美日聯參議長舉行會議……韓國“半島和平”VS美日“遏制朝核”. May. 01, 2021 07:19. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韓國軍聯合參謀本部30日表示，韓國、美國和日本的聯合參謀本部議長（參聯會主席、統合幕僚長）對朝鮮的核武器、導彈威脅表示擔憂，確認了三國間合作的重要性。有人指出，在此次會談中，美日兩國針對朝鮮的核威脅強調“延伸威懾”承諾和對朝制裁的重要性，而韓國則把重點放在韓半島和平穩定上，出現了微妙的意見分歧。 韓國軍聯合參謀本部議長元仁哲（空軍大將）當地時間3月29日在夏威夷與美軍參謀長聯席會議主席馬克·米利、日本自衛隊統合幕僚長山崎拓舉行了韓美日聯合參謀本部議長會議。這是自2019年10月米利就職儀式上的華盛頓會晤後，時隔1年零6個月三國聯參議長首次共同出席。據說，三國聯參議長就朝鮮核武器、導彈計劃表示擔憂並就遵守國際秩序的重要性進行了討論。韓國軍方一名消息人士表示：“分享了朝鮮3月份發射的朝鮮版‘伊斯坎德爾’（KN-23）改良型導彈、新型潛射彈道導彈的威脅評價和新型潛艇建造動向等情報。” 米利特別強調，“美國已經做好動用一切軍事能力提供延伸威懾的準備”，強調對韓日兩國的鐵桶般防禦承諾。山崎拓則強調要徹底履行聯合國安理會（對朝制裁）決議。美日兩國針對朝核威脅的高度化，確認了軍事、外交應對的意誌。據聯合參謀本部介紹，元仁哲強調了為了韓半島及東北亞的和平與穩定三國合作的重要性。

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