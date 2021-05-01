韓國政府：“本月內恢復發放餐飲和演出打折優惠券”. May. 01, 2021 07:19. by 具特敎 kootg@donga.com. 韓國政府將於5月中旬重啟因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)余波而暫時中斷的餐飲、演出打折優惠券的發放。 韓國政府30日召開“第15次政策檢查會議”，並做出了上述表示。企劃財政部第壹副部長李億遠表示：“為了延續艱難復蘇的內需恢復趨勢，最大限度地減少個體戶和文化藝術人的損失，正在推進5月份餐飲、演出優惠券的非面對面和在線使用。” 餐飲優惠券是在外賣應用程序(APP)上訂購食物後給予折扣的方式。在配送APP上壹次性結算2萬韓元以上，在第4次訂購時返還1萬韓元。演出優惠券是指，在預售在網絡平臺上映的音樂劇等收費演出時，優惠8000韓元的方式。每人每月兩次，每次最多發放4張優惠券。 具體的優惠券使用日程和詳細內容將通過信用卡公司、網絡平臺等方面的準備工作，不久後由相關部門公布。 另外，李副部長預測，預計下周公布的4月份消費者物價將超過2%。他說：“去年第二季度(4月至6月)受新冠肺炎疫情影響物價水平罕見下降，基底效果起作用，消費者物價將暫時超過2%”，“為了不使暫時性物價上漲成為通脹預期，將繼續努力穩定物價。”

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