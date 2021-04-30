李海仁修女：“鄭鎮奭樞機主教是安慰人們的滿天星”. April. 30, 2021 07:28. by 金甲植 dunanworld@donga.com. “如果說金壽煥樞機主教(也稱紅衣主教)是玫瑰花，那麽鄭鎮奭樞機主教就是像滿天星壹樣的存在。” 詩人兼修道者的李海仁修女(76歲)29日在接受《東亞日報》的電話采訪時，對鄭鎮奭樞機主教的逝世表示哀悼，並這樣比喻。 她和鄭樞機主教的緣分可以追溯到2006年。當時她受委托負責創作鄭樞機主教的著座活動上使用的歌曲的歌詞。這位修女說：“受負責音樂的神父的委托，我專門為樞機主教寫了歌詞。鄭紅衣主教說‘感謝您為我寫好歌詞、參加活動而從釜山遠道而來’。” 她說，此後雖然個人沒有機會見面，但通過鄭紅衣主教的多本書，得到了對神學提問的幫助和刺激。“鄭紅衣主教壹直致力於守護生命倫理，並積極幫助教會中困難的鄰裏。在詩人的立場上，紅衣主教在忙於擔任高級神職人員的情況下，每年都出版書籍，出版了51本著作，令人驚訝。這難道不是作為神職人員和學者壹刻也不懈怠的證明嗎？” 她表示，“被刊登在《東亞日報》上的講述鄭紅衣主教對母親的愛和世代相傳的眼球捐贈的緣由的許英燁神父追悼文章(29日刊A10版)感動了”，“在6•25戰爭中三次度過死亡危機，在獨生子壓力下，我感受到了年輕時樞機主教選擇更大的愛的苦惱。” 李修女表示，2018年鄭樞機主教拒絕接受延命治療的決定在修道院內也引起了很大的話題。“不是有句話說‘今天輪到我，明天輪妳’嗎？修道院中有很多上了年紀的修道者，因此這並非事不關己。看著樞機主教的去世，很多人宣誓拒絕延命治療，或承諾以美好的方式結束人生。” 李修女還想起了與2009年去世的樞機主教金壽煥的緣分。當時，為了治療癌癥，自己住進了首爾聖母醫院，接受了抗癌和放射線治療。據說，金樞機主教也在病房裏，因此被稱為“住院同期”、“患友”。“壹天很辛苦，拜托他祈禱，結果他祈禱的時間太長了。所以我問他為什麽這麽長，他笑著說‘妳是個會寫文章的修女，拜托上帝特別照顧妳’。” 李修女說：“站在天主教會的立場上，金樞機主教是與父親、鄭樞機主教是與母親壹樣的存在，我對此深有同感。”詩人還將兩位紅衣主教的人生比喻為花朵。她說：“如果說金樞機主教是具有幽默魅力的玫瑰花，那麽鄭樞機主教就像是給人帶來悠閑和慰藉的淡淡的滿天星。” 她說：“教會的大人們依次去世，真令人惋惜”，“雖然因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)而無法親自吊唁，但正在巡視修道院內的小花園，以默哀悼念鄭樞機主教。” 另外，李修女還介紹了與20世紀90年代中期通過鋼琴家、首爾大學名譽教授申秀晶的介紹認識的演員尹汝貞之間的緣分。“去首爾的話，會在申教授的家中舉行聚餐會，母親經常勸天主教信徒尹汝貞用‘尤利婭娜’的洗禮名，要求她保持信仰。在獲得奧斯卡最佳女配角獎後，她發短信給我說‘暫時不會纏著要接受洗禮。這段時間辛苦了，請盡情享受’。是不是太忙了，還沒有答案。”

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