奔馳最高級轎車“全新S級”28日在韓國上市. April. 30, 2021 07:28. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 梅賽德斯奔馳28日正式在韓國市場推出了轎車最高級產品群“S級”的新款車型。進入今年以來，在消費心理復蘇的氛圍變得清晰的情況下，汽車企業接連投入到高級車的競爭之中。 對於梅賽德斯奔馳來說，韓國是最重要的市場之壹。據梅賽德斯奔馳透露，韓國年均銷售6600多輛S級轎車，繼中國和美國之後，排在第三。從1987年引進10輛開始到去年為止，在韓國銷售了6.6789萬輛S級轎車。梅賽德斯奔馳在韓國的總銷量中，12%是S級。據市場調查企業Carisyou數據研究所的統計，S級去年共售出6223輛，在所有進口車中排名第8位。 28日上市的“全新S級”(照片)是時隔8年再次推出的第7代完全變更車型。正面由130萬個像素組成的模塊和84個高性能多束發光二極管模塊相融合的照明系統“數碼燈”配備前照燈。行駛過程中，內部攝像頭會識別司機的眼皮動作，壹旦發現疲勞駕駛征兆，就會發出視覺及音響警告。 高級轎車的上市持續不斷。因為，作為汽車公司，不僅最先使用尖端技術，而且還會成為評價品牌價值後得到的標尺。不僅是實用性，把品牌及產品本身的價值放在首位的“名牌消費心理”在挑選汽車方面也擴散開來，從而引發了消費者的選擇。 在Carisyou的統計中，捷恩斯G80去年得益於完全變更車型的推出，銷量達到5.4946萬輛，在國產車銷量中上升至第9位，進口車銷量排名前兩位的品牌是梅賽德斯奔馳、寶馬，據分析，這也是受此影響導致的結果。年末捷恩斯計劃推出時隔6年的G90完全變更車型，寶馬也即將公開7系完全變更車型。 S級分別推出了汽油和柴油兩種車型。綜合標準每升汽油(S580)可行駛7.9公裏，柴油(S350d,S400d)為11.4~12公裏，價格以個別消費稅3.5%為準處於1.4060億韓元至2.1860億韓元區間。

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