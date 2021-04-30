接種疫苗後允許探視療養醫院和設施. April. 30, 2021 07:29. by 李智雲記者 easy@donga.com. 韓國政府29日表示，兩次接種新冠疫苗兩周後，將允許在療養醫院及設施面對面會面。也就是說，在前一天公布的完成接種者免予隔離措施基礎上，又追加提出了“獎勵”。 此次措施是基於療養醫院的新冠感染危險降低的判斷而采取的。療養醫院已有75%以上的患者和醫護人員接種了疫苗。這超過了集體免疫標準“70%接種”。保健福利部長權德哲當天解釋說：“比較接種前後發現，（療養醫院）發生的同一集體隔離從16家減少到9家，確診人數從234人減少到34人，減少85%以上。” 只是還沒有確定允許會面的時間。只有在患者和監護人都完成接種後才能探視，還是只要患者完成兩次接種後就能進行探視，目前尚未決定。疾病管理廳廳長鄭銀敬在當天的新聞發布會上解釋說：“正在制定關於（家屬）雙方應接種何種程度的疫苗、使用何種程度的個人保護器具、根據怎樣的安全方針進行接觸、探視的方針。”防疫當局還決定減少療養醫院及設施從事者先行接受檢查的次數。目前療養醫院及設施從事者每周最多接受2次基因擴增（PCR）檢查，計劃一兩周減少1次。 另外，從30日開始將開始出售個人可以使用的新冠自檢套裝。自檢套裝生產商SD生物感應器表示，從當天開始在全國藥店銷售產品。從5月3日開始，另一生產商Humasis公司的產品就可以在藥店購買。兩種產品都是一盒兩套，售價為1.6萬韓元。如果開始使用自檢套裝，預計將在各種設施中作為輔助新冠檢測手段使用。首爾市教育監趙喜延當天表示：“將積極討論在100人以上寄宿型學校或運動部運營的學校使用自我檢查套裝的方案。” 但仍有不少人擔心，個人檢測套裝的可信度低於PCR檢測。鄭銀敬囑咐：“（自我檢查套裝）對無癥狀者的效果還沒有驗證，即使自我檢查的結果是陰性，也有可能是‘假’陰性，因此應該遵守防疫守則，如果懷疑感染了病毒，還應該另外接受確診檢查。”

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