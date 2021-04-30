歐盟委員會主席用電話和短信說服輝瑞首席執行官，確保18億份疫苗. April. 30, 2021 07:29. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 據美國《紐約時報》當地時間28日報道，歐盟委員會主席馮德雷恩（照片）不斷給輝瑞公司首席執行官發短信並打電話積累了信任，使歐盟得以大量確保輝瑞公司新冠疫苗。 歐盟決定，到2023年為止，接收18億份輝瑞疫苗，並計劃在本周內最終簽署合同。這是與輝瑞疫苗單一供應合同中規模最大的合同。在世界各國因疫苗不足而喘不過氣來的情況下，這對歐盟而言是一大喜訊。 《紐約時報》評價說，馮德萊恩的“個人外交”在與輝瑞公司成功簽約方面起到了很大的作用。輝瑞首席執行官阿爾伯特·布雷拉在接受《紐約時報》采訪時表示：“各國總統、總理和國王等世界領導人都向我伸手（要疫苗）。我與馮德萊恩進行了深入討論，雙方產生了深厚的信任。”布雷拉還就馮德萊恩表示：“她知道包括變異病毒在內所有事情的詳細情況。因此對話內容更加深入。”《紐約時報》評價說：“此次合同是（政界人士的）政治生存努力和企業銷售戰略互相契合的結果。” 兩人第一次聯系是在今年1月。布雷拉向馮德萊恩解釋，比利時生產設施升級導致疫苗供應出現差池。此後，兩人不斷地互發短信和電話，建立了聯系。進入2月份以後，歐盟大幅依賴的阿斯利康疫苗的供給出現了延誤問題，馮德萊恩應對危機的領導能力受到了質疑。這時，她與布雷拉建立的紐帶關系發揮了作用。《紐約時報》報道說：“馮德萊恩和布雷拉通了一個月的短信和電話。這發展成為疫苗合同的成果。”2月17日，歐盟簽署了2億份的輝瑞疫苗協議，本月19日又確保了1億份疫苗。

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